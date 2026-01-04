Euronics: SUPERSALDI tech tra sconti, gaming e grandi schermi

Le promozioni Euronics tornano con una carica travolgente, trasformando lo store in un punto di riferimento per chi ama l’innovazione e il divertimento tecnologico. Tra sconti pensati per sorprendere e proposte selezionate con cura, l’offerta abbraccia l’intrattenimento domestico, lo studio, il lavoro e la gestione della casa. Euronics mette in scena una panoramica ricca e dinamica, capace di coinvolgere appassionati di gaming, amanti dei grandi schermi e chi desidera rinnovare gli elettrodomestici. Il periodo dei Supersaldi diventa così un’occasione per esplorare novità e conferme, puntando su marchi riconosciuti e su tecnologie affidabili. L’attenzione ai dettagli emerge nella varietà dell’assortimento, dove ogni proposta trova il proprio spazio in un nuovo volantino davvero eccezionale e sbalorditivo.

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Tecnologia imperdibile a prezzi sensazionali

Tra le magnifiche offerte targate Euronics spicca il Samsung Galaxy Tab A11+ WiFi 128 GB in grigio, proposto a soli 199 euro, ideale per l’intrattenimento e lo studio. Gli amanti dei videogiochi trovano invece il gioco Nintendo Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 alla bellezza di appena 54,90 euro. Il salotto si può inoltre arricchire con la fantastica Hisense Smart TV 43″ 4K Ultra HD 43A69Q al costo top 229 euro. Altro device eccezionale è la tastiera Logitech MK470 da Euronics a 39,90 euro oltre che il volante Logitech G923 PC/PS4 a 239 euro. La gestione della casa passa dall’iRobot Roomba 105 a 179,99 euro e dal frigorifero combinato Samsung a 599 euro. Per lavoro e studio arriva Acer Aspire 16 AI A16 al prezzo unico di 649 euro, mentre la lavanderia si rinnova con la lavatrice Candy BP 413BL8-S 10 kg Classe A a 399 euro. Completa la selezione lo smartphone Vivo V60 Lite Special Pack, disponibile a 299 euro, a testimonianza di un’offerta ampia, vivace e ricca di tecnologia firmata Euronics.