Euronics: promo spettacolari per tecnologia, casa e divertimento

Tra tecnologia, intrattenimento e comfort, Euronics offre proposte che uniscono studio, relax e organizzazione. Le soluzioni valorizzano ogni ambiente, migliorano la produttività e aggiungono un tocco di divertimento alle serate, rendendo ogni scelta più stimolante e piacevole. L’attenzione al design, alle prestazioni e alla praticità emerge in ogni proposta, creando un equilibrio tra innovazione e accessibilità. Ogni prodotto suggerisce nuovi utilizzi per la casa e il tempo libero, confermando quanto Euronics sia capace di coinvolgere qualsiasi tipo di clientela e sappia far nascere una nuova passione per la tecnologia. Lo shopping diventa così più facile, senza sensi di colpa, divertente, magico, con quell’attesa frizzante di poter provare finalmente qualcosa di nuovo.

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Offerte a cui è impossibile resistere

Nel cuore delle promozioni Euronics emergono prodotti perfetti per ogni spazio. Per lo studio e il relax, il Samsung Galaxy Tab A11+ WiFi 128 GB grigio è proposto a 199 euro, mentre il divertimento digitale cresce con la combo Nintendo Super Mario Galaxy più Super Mario Galaxy 2 a 54,90 euro, ideale per serate memorabili. Il salotto si trasforma con la Hisense Smart TV 43″ 4K Ultra HD 43A69Q a 229 euro, mentre la scrivania diventa funzionale grazie alla Logitech MK470 a 39,90 euro.

L’adrenalina aumenta con il volante Logitech G923 PC/PS4 a 239 euro. La casa intelligente prende forma con iRobot Roomba 105 a 179,99 euro e il frigorifero combinato Samsung a 599 euro. La produttività si espande con Acer Aspire 16 AI A16 a 649 euro, il bucato diventa più semplice con Candy BP 413BL8-S 10 kg Classe A a 399 euro, e lo stile personale si fa brillante con Vivo V60 Lite Special Pack a 299 euro.