Euronics: offerte Black Friday per appassionati di tech e mega risparmio

Il Black Friday da Euronics è come una montagna russa di promozioni dove i prezzi calano di botto a picco! Ci trovi di tutto, qualsiasi device ti possa venire in mente ed i costi sono stracciati! Volevi un nuovo strumento per aggiustare i capelli e fare “swish”? C’è in promo ora il Dyson Airwrap! Per caso ti piace anche la Apple? Allora avrai pane, anzi dispositivi, per i tuoi denti. Insomma Euronics sa per certo come rendere speciale già di solito le sue offerte, ma con il Black Friday ha tutto una marcia in più ed i prezzi sono più appetitosi che mai. Hai pensato ai regali di Natale? Questa è una buona occasione per anticiparsi, fioccheranno promo come se piovesse durante tutta la settimana.

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L’universo di promo stellari di Euronics

Da Euronics, ogni prodotto è protagonista. L’iPad 11″ Wi-Fi 256 GB (2025) in rosa ti conquista al costo sbalorditivo di € 469, mentre la Haier Smart TV MINI LED UHD 4K 55″ è tua a € 549. Il Samsung Galaxy A56 5G 256 GB corre verso di te al prezzo eccezionale di soltanto € 349, pronto a stupirti. L’HP Laptop 15-FC0080NL a € 489 è il compagno perfetto di studio e lavoro, e le AirPods Pro 3 al costo di appena € 239 ti fanno ballare in silenzio.

Da Euronics, il divertimento continua con lo Styler Dyson Airwrap i.d. ora scontatissimo a soltanto € 499, il kit Logitech MK295 Silent Bianco a € 26,90 e la Dreame H14 PRO VM Combo a € 299, tutti pronti a rendere la tua casa più smart. La regina del salotto? La Smart TV LG OLED UHD 4K 65″ solo adesso a € 1.199, da Euronics ogni offerta è un invito a sorridere. In questo Black Friday, Euronics trasforma la tecnologia in emozione pura, portando a casa tua convenienza e stile senza pari.