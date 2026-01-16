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Euronics: la tecnologia qui diventa ancora più magica

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
euronics

Ci sono acquisti che risolvono problemi veri e altri che, oltre a funzionare, rendono le giornate più leggere. Quando uno strumento è affidabile, veloce e pensato bene, tutto scorre meglio: lo studio diventa più facile e meno da mal di testa, il lavoro meno pesante, il relax finalmente rilassante come si deve. Chi non vuole smettere di perdere tempo con oggetti da mausoleo? La scelta giusta è con Euronics e nasce dall’equilibrio tra qualità e prezzo, ma anche da quel piacere da pelle d’oca di sapere di aver fatto un affare intelligente. È quel momento in cui accendi qualcosa e pensi “era proprio quello che mi serviva”.

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Euronics ne dona di soddisfazioni

Da Euronics il Samsung Galaxy Tab A11+ WiFi 128 GB grigio a 199 euro diventa alleato per studiare sul divano o leggere la sera, mentre da Euronics la combo Nintendo Super Mario Galaxy più Super Mario Galaxy 2 a 54,90 euro riporta alla mente notti infinite a passarsi il controller ridendo. Euronics ravviva il salotto con la Hisense Smart TV 43″ 4K Ultra HD 43A69Q a 229 euro, immagini nitide che fanno dire wow, e da Euronics la tastiera e mouse Logitech MK470 a 39,90 euro tengono ordine senza rinunciare allo stile.

Chi può resistere a una curva perfetta? Euronics spinge il gas con il volante Logitech G923 PC/PS4 a 239 euro. La casa ringrazia grazie a Euronics con iRobot Roomba 105 a 179,99 euro e il frigorifero combinato Samsung a 599 euro, affidabile come un vecchio amico. Per lavorare forte Euronics propone l’Acer Aspire 16 AI A16 a 649 euro, mentre il bucato diventa quasi un gioco con la Candy BP 413BL8-S 10 kg Classe A a 399 euro. Euronics propone anche il Vivo V60 Lite Special Pack a 299 euro: perché rimandare? Acquista ora!

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