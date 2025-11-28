Euronics: il Black Friday continua con offerte e sconti a dismisura

Il Black Friday di Euronics arriva proprio quando le luci di Natale iniziano a brillare nelle città e lo shopping per i regali diventa una piccola corsa contro il tempo. Se ogni anno ti ritrovi a fare spese folli all’ultimo minuto, quest’anno puoi mettere ordine senza svuotare il portafoglio. Tra promozioni incredibili e sconti pazzeschi, puoi trovare il regalo perfetto per ogni persona cara, o anche per te stesso, senza sensi di colpa. La magia del Natale incontra la tecnologia: immagina di sorprendere i tuoi amici con una Smart TV LG OLED 65″ o con le AirPods Pro 3 per ascoltare la musica natalizia in alta qualità.

Puoi trasformare la casa in un luogo ordinato e accogliente grazie alla Dreame H14 PRO VM Combo o coccolarti con acconciature da sogno usando lo Styler Dyson Airwrap i.d.Se pensi allo smartphone perfetto, il Samsung Galaxy A56 5G da 256 GB ti permette di immortalare le foto delle feste senza pensieri. Con Euronics, lo shopping di Natale non è più una corsa contro il tempo, ma un’esperienza divertente, con prodotti affidabili e prezzi wow. Ogni regalo scelto sarà un gesto speciale, utile e tecnologico, capace di sorprendere chi lo riceve e di non far piangere il tuo portafoglio.

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Idee regalo e risparmio eccezionale da euronics

Puoi iniziare con la Dreame H14 PRO VM Combo a 299 €, perfetta per una casa pulita senza fatica, oppure puntare sullo Styler Dyson Airwrap i.d. a 499 €, per chi ama i capelli perfetti. Il Samsung Galaxy A56 5G da 256 GB è a 349 €, mentre le AirPods Pro 3 regalano un’esperienza sonora incredibile a 239 €. Per le serate davanti allo schermo, la Haier Smart TV MINI LED UHD 4K da 55″ costa 549 €, mentre la regina del salotto, la Smart TV LG OLED UHD 4K da 65″, è a 1.199 €. Chi lavora o studia da casa apprezzerà l’HP Laptop 15-FC0080NL a 489 € insieme al kit Logitech MK295 Silent Bianco a 26,90 €.