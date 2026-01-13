Euronics: fare shopping tecnologico non è mai stato così favoloso

Tra elettronica e design, le offerte Euronics richiamano alla mente il film I love Shopping, perché è impossibile resistere agli sconti, ma diversamente dalla protagonista, qui non si fanno debiti grazie a prezzi stracciati ed accessibili. Le pagine del volantino sono ricche di proposte che variano in ogni categoria! Di un solo device, ci sono almeno 20 alternative cosicché tu possa trovare grandezza, colore, stile e caratteristiche precise in base ai tuoi desideri. L’attenzione verso la casa e il tempo libero emerge con forza, sostenuta da soluzioni affidabili e moderne, pensate per accompagnare gusti diversi. Euronics propone così una panoramica ampia che unisce tecnologia e praticità, stimolando entusiasmo e voglia di rinnovamento senza rinunce, mantenendo equilibrio nel portafoglio e piena libertà di scelta.

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Offerte che chiamano il tuo nome

Nella selezione spiccano prodotti capaci di valorizzare ogni ambiente. Per lo studio e il relax trova spazio il Samsung Galaxy Tab A11+ WiFi 128 GB grigio a 199 euro, mentre il divertimento digitale si arricchisce con la combo Nintendo Super Mario Galaxy più Super Mario Galaxy 2 a 54,90 euro, ideale per serate coinvolgenti. Il salotto guadagna carattere con la Hisense Smart TV 43″ 4K Ultra HD 43A69Q proposta a 229 euro, e la scrivania diventa ordinata grazie alla Logitech MK470 a 39,90 euro.

L’energia sale con il Logitech G923 PC/PS4 a 239 euro, pensato per emozioni intense. La casa intelligente prende forma con iRobot Roomba 105 a 179,99 euro e con il frigorifero combinato Samsung a 599 euro. La produttività cresce con Acer Aspire 16 AI A16 a 649 euro, il bucato si semplifica con Candy BP 413BL8-S 10 kg Classe A a 399 euro, mentre lo stile personale brilla grazie a Vivo V60 Lite Special Pack a 299 euro.