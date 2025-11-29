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Euronics: Black Friday da pazzi con prezzi esageratamente bassi

Regalatevi momenti di tecnologia con Euronics per Natale risparmiando e evitando spese folli tra smartphone, TV e accessori

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
euronics

Questo Black Friday di Euronics è il momento ideale per prepararvi al Natale senza lasciare il vostro conto in rosso. Tra luci scintillanti, decorazioni e la corsa ai regali, è facile cadere nelle spese folli. Ma quest’anno potete affrontare lo shopping con saggezza, approfittando di offerte imperdibili su prodotti che faranno felici grandi e piccini. Pensate ai vostri regali: con le promozioni di Euronics potete sorprendere la famiglia con una Smart TV LG OLED UHD 4K da 65″, perfetta per serate di film natalizi o stupire un amico appassionato di musica con le AirPods Pro 3.

Non manca nulla per chi ama la cura della casa o di sé: la Dreame H14 PRO VM Combo rende tutto più facile, mentre lo Styler Dyson Airwrap i.d. regala un look impeccabile. E per immortalare ogni momento delle feste, il Samsung Galaxy A56 5G da 256 GB è l’alleato ideale. Con Euronics, il vostro Natale sarà tecnologico, divertente e senza sensi di colpa. Ogni prodotto è pensato per dare gioia e praticità, senza costi eccessivi. Potete concentrarvi sulle risate, i brindisi e le playlist natalizie, sapendo di aver fatto acquisti intelligenti e convenienti.

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Prodotti da non perdere per risparmiare insieme ad Euronics

La Haier Smart TV MINI LED UHD 4K da 55″ da Euronics a 549 € porta il cinema direttamente in salotto, mentre la Smart TV LG OLED UHD 4K da 65″ a 1.199 € è per chi vuole impressionare tutti. La Dreame H14 PRO VM Combo a 299 € e lo Styler Dyson Airwrap i.d. a 499 € rendono le feste più semplici e glamour. Il Samsung Galaxy A56 5G da 256 GB costa 349 €, le AirPods Pro 3 239 €, l’HP Laptop 15-FC0080NL 489 € e il kit Logitech MK295 Silent Bianco 26,90 €, per un Natale smart e divertente senza spese folli.

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