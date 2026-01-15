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Euronics EXTRA SCONTI: ribassi epici sui prodotti dei migliori brand

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
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Scopri le promozioni di Euronics, un’occasione unica per arricchire la casa con dispositivi innovativi, intelligenti e capaci di sorprendere. Tra gadget tecnologici, elettronica da salotto e strumenti per l’intrattenimento, ogni proposta è da scoprire. Navigare, giocare, guardare film e organizzare gli spazi diventa semplice grazie a soluzioni pensate per chi ama esplorare le novità. Euronics propone una selezione di prodotti perfetti per chi desidera aggiornare la propria postazione digitale, rendere le serate più emozionanti e trasformare la casa in un luogo dinamico e funzionale. Scoprire queste offerte significa lasciarsi conquistare dalla tecnologia più wow a prezzi sorprendenti.

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Tecnologia, gaming e tanto altro ancora

Per chi desidera uno studio efficiente e confortevole, il Samsung Galaxy Tab A11+ WiFi 128 GB grigio da Euronics a 199 euro è perfetto per navigare, leggere e organizzare il tempo libero con stile. Le serate diventano indimenticabili grazie alla combo Nintendo Super Mario Galaxy più Super Mario Galaxy 2 a 54,90 euro, ideale per sfide appassionanti tra amici. Il salotto prende vita con la Hisense Smart TV 43″ 4K Ultra HD 43A69Q a 229 euro, capace di dare personalità a ogni ambiente, mentre la Logitech MK470 a 39,90 euro mantiene la scrivania ordinata con eleganza. Le emozioni nel gaming raggiungono livelli massimi con il Logitech G923 PC/PS4 a 239 euro, garantendo precisione e adrenalina a ogni curva.

La casa intelligente diventa reale con iRobot Roomba 105 a 179,99 euro, mentre il frigorifero combinato Samsung a 599 euro custodisce alimenti con grande comodità. La produttività cresce con l’Acer Aspire 16 AI A16 a 649 euro, mentre il bucato non è mai stato così semplice grazie alla Candy BP 413BL8-S 10 kg Classe A a 399 euro. Infine, lo stile personale è al top da Euronics con il Vivo V60 Lite Special Pack a 299 euro, che unisce design moderno e funzionalità avanzate, rendendo ogni giorno più dinamico e pieno di energia.

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