Esselunga va alla grande: offerte che sono semplicemente irresistibili

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Non perdere il meglio ora

Esselunga vuole rendere la tua casa impeccabile, efficiente e organizzata, un mondo nuovo, fantastico… un sogno insomma. Diciamolo, le giornate frenetiche diventano più semplici quando si ha il giusto device. Se si possiede un bel robot aspirapolvere è una gran cosa se si ha poco tempo, no? Dalla cucina al bagno, dalla lavanderia al salotto o alla cameretta anche, Esselunga propone un mucchio di soluzioni intelligenti che trasformano il quotidiano in un’esperienza più leggera e gratificante. Grazie alle offerte pensate per chi cerca qualità e convenienza, preparare il bucato, cucinate o asciugare persino i vestiti non è mai stato così veloce e piacevole. Esselunga ha molto di più di quanto tu possa anche solo immaginare!

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Non perdere il meglio ora

In reparto, la lavatrice DAYA alla bellezza di soli 229 euro cattura subito l’attenzione con la sua velocità sorprendente e i comandi intuitivi, perfetta per chi vuole un bucato rapido e senza pensieri. Accanto, il frigorifero combinato DAYA a 199 euro conquista grazie alla gestione intelligente degli spazi e ai ripiani ordinati che mantengono tutto sotto controllo.

Se sei amante dei grandi marchi, la lavatrice WHIRLPOOL al costo strepitoso di soli 339 euro assicura affidabilità costante e cicli equilibrati per risultati uniformi, mentre la asciugatrice WHIRLPOOL a 479 euro sorprende con la sua rapidità formidabile, rendendo i tessuti pronti in pochissimo tempo. Gli appassionati di potenza e durata ameranno la lavatrice HOOVER a 349 euro, davvero unica, e chi cerca stile non potrà resistere al frigorifero combinato SAMSUNG a 599 euro, con design contemporaneo, superfici eleganti e controlli semplici. Con queste offerte di Esselunga, la tua casa diventa più funzionale e sempre alla moda!