Esselunga: una grande promozione ti aspetta proprio adesso

C’era una volta un grande store, capace di raccontare storie attraverso oggetti tech e promesse di meraviglia. Era Esselunga, un luogo incantato dove la tecnologia prende forma come per magia, trasformandosi in idee che incuriosiscono e fanno sognare. Ogni corsia appare come un sentiero costellato di sorprese, dove l’innovazione si intreccia con la convenienza e invita a scoprire qualcosa di nuovo. Le offerte sembrano nascere da un libro illustrato, con pagine piene di colori, suoni e immagini che parlano di modernità e comfort. L’atmosfera è leggera, frizzante, quasi giocosa, e accompagna il lettore in un viaggio dove la qualità incontra l’accessibilità. Il volantino Esselunga è così una fiaba contemporanea in cui la tecnologia non è distante, ma vicina, pronta a stupire con dettagli curati e soluzioni pensate per rendere ogni scelta più piacevole, stimolante e ricca di possibilità.

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Tecnologia: un nuovo Samsung in OFFERTA

Nel cuore delle promozioni di Esselunga spicca il Samsung Galaxy A16, smartphone Android con display da 6,7 pollici, processore Exynos 1330, 4 GB di RAM, tripla fotocamera e batteria da 5.000 mAh, proposto a 139 euro, cifra che attira l’attenzione per equilibrio tra prestazioni e accessibilità. Accanto allo smartphone trovano spazio tablet versatili pensati per studio o svago, insieme a pc affidabili ideali per lavorare e navigare con rapidità. Le tv di ultima generazione arricchiscono il salotto con immagini definite e colori vividi, creando un intrattenimento coinvolgente. Non mancano cuffie capaci di offrire un’esperienza sonora intensa, né piccoli elettrodomestici smart che semplificano la gestione domestica con soluzioni intelligenti. A completare la proposta ci sono accessori tecnologici utili e oggetti decorativi dal gusto moderno, perfetti per rinnovare gli ambienti. In questa selezione, Esselunga unisce tutto quel che cerchi, devi solo andare in store e scoprirlo!