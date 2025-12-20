Esselunga: un Natale ricco di offerte con il nuovo volantino tech

Il periodo natalizio invita a osservare la casa con occhi nuovi e a immaginare doni capaci di raccontare attenzione e sorpresa. Le vetrine si riempiono, le luci scaldano l’atmosfera e la scelta diventa un gesto che parla di condivisione. Chi non sogna di trovare sotto l’albero qualcosa che unisca utilità e piacere? Chi non desidera regalare un sorriso attraverso un oggetto pensato per durare nel tempo? E chi non si lascia guidare, almeno una volta, da offerte pazzesche che rendono tutto più semplice? Esselunga interpreta questo momento con una selezione ampia e trasversale, dove la tecnologia incontra la casa e gli acquisti su device desiderati diventano esperienze da ricordare. Il Natale diventa così un’occasione per rinnovare spazi, valorizzare piccoli gesti e dare forma a momenti di gioia che restano impressi. L’attenzione ai dettagli, la varietà delle proposte e la convenienza diffusa accompagnano ogni scelta, rendendo il carrello una vera raccolta di idee regalo di Natale.

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Tante proposte per la massima qualità ora da Esselunga

Tra le proposte spicca l’aspirapolvere RO4B63 Compact Power a 123,99 €, pensato per ambienti ordinati con stile. Il massaggiatore Beurer MG 89 2025 a 35,99 € aggiunge benessere domestico, mentre il Drynova 3in1 Cecotec a 39,99 € cura i capelli con praticità. Il piacere del caffè prende forma con la Jolie Evo Lavazza a 78,99 €, perfetta per le mattine invernali. Gli amanti della musica possono scegliere il Victrola a 49,99 € oppure le JBL Tune a 27,99 €, ideali per ascolti personali. La tecnologia indossabile arriva con l’Amazfit Bip 6 a 64,90 €, mentre la HP Deskjet a 39,99 € completa l’area home office. La telefonia propone lo ZTE Blade V70 Vita LTE a 98 €, il Samsung Galaxy A17 a 198 € e il Samsung Galaxy S25 FE a 448 €, per regali di Natale capaci di sorprendere davvero.