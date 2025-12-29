Esselunga: tecnologia fantastica e prezzi da PAURA

Da Esselunga quando arrivano le promozioni tecnologiche c’è sempre un sapore speciale, perché l’offerta sorprende e stimola la curiosità. Tu cammini tra corsie ordinate, osservi cartelli chiari, noti dettagli pensati per chi ama l’innovazione senza eccessi. Esselunga riesce a parlare a chi cerca praticità ma anche a chi ama farsi tentare da soluzioni intelligenti. Non è interessante trovare tecnologia affidabile mentre fai la spesa? Qui l’attenzione al prezzo convive con una selezione curata, capace di strappare un sorriso. Ogni proposta invita a fermarti un attimo in più e ad osservarla per bene. Esselunga dimostra che la tecnologia può entrare nel carrello, tra un gesto semplice e uno sguardo curioso. E tu, non ti senti invogliato a dare un’occhiata in più quando qualità e convenienza si incontrano così bene, magari oggi stesso, lasciandoti sorprendere ancora una volta dall’idea proposta con stile e chiarezza assoluta qui?

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Offerte tech strabilianti da Esselunga

Da Esselunga la tecnologia mostra carattere con proposte che incuriosiscono subito. Se ami gli smartphone, trovi il ZTE Blade V70 Vita LTE a 98 €, scelta accessibile che sorprende, e il Samsung Galaxy A17 a 198 €, equilibrato e piacevole. Vuoi qualcosa di più spinto? Il Samsung Galaxy S25 FE a 448 € porta idee avanzate senza esagerazioni. Anche la casa trova spazio, grazie all’aspirapolvere RO4B63 Compact Power a 123,99 €, pratico e compatto. Per il benessere personale spiccano il Beurer MG 89 2025 a 35,99 € e il Drynova 3in1 Cecotec a 39,99 €, due soluzioni intelligenti. In cucina la Jolie Evo Lavazza a 78,99 € rende la pausa più interessante, mentre per la musica puoi scegliere le JBL Tune a 27,99 € o il Victrola a 49,99 €, entrambi con personalità. Serve stampare? La HP Deskjet a 39,99 € è immediata. Completa il quadro l’Amazfit Bip 6 a 64,90 €, tocco smart al polso.