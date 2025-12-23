Esselunga: sogna in grande ed avvera i tuoi desideri con questi prezzi bassi

C’è un momento, entrando da Esselunga, in cui tutto sembra rallentare. Le canzoni di Natale fanno da sottofondo, i colori si accendono, e tu inizi a fantasticare. Chi sorriderà aprendo quel pacchetto? Chi resterà senza parole? Il Natale ha questo potere, e Esselunga lo interpreta con proposte che parlano senza urlare. Ricorda un po’ Polar Express, quel viaggio fatto di attesa e meraviglia. Ogni angolo dello store invita a fermarsi un secondo in più, a immaginare la scena del 25 mattina. Esselunga diventa così una tappa d’obbligo. Non è bello quando anche scegliere diventa parte della magia? E non è questo che rende il Natale così speciale? Credevi potessi comprare solo pane e uova? Beh ti sbagliavi di grosso! Vedrai quanta tecnologia ha in serbo per te Esselunga e soprattutto che prezzi speciali ci sono per te. Dovrai solo essere veloce e saperne approfittare!

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Sotto l’albero di Esselunga

La tecnologia trova spazio con l’Amazfit Bip 6 a 64,90 €, ideale da scartare con entusiasmo, mentre la HP Deskjet al costo ultra stracciato e più unico che raro di 39,99 € sistema l’angolo studio. Gli amanti della musica possono sorridere con le JBL Tune a 27,99 € o lasciarsi conquistare dal fascino del Victrola a 49,99 €. In cucina, la Jolie Evo Lavazza al prezzo eccezionalmente basso di appena78,99 € promette risvegli profumati, mentre il massaggiatore Beurer MG 89 2025 a 35,99 € regala minuti tutti per sé. Per i capelli, il Drynova 3in1 Cecotec a soli 39,99 € è una scelta azzeccata. L’ordine arriva con l’aspirapolvere RO4B63 Compact Power a 123,99 €. E poi gli smartphone, protagonisti sotto l’albero di Esselunga: Samsung Galaxy S25 FE a 448 €, Samsung Galaxy A17 a 198 €, ZTE Blade V70 Vita LTE a 98 €. Quale sceglierai per te o per i tuoi cari quest’anno?