Esselunga: scopri le offerte sottocosto ed avrai un Natale unico

Luci che tremolano sui balconi, pacchetti che aspettano pazienti, tavole che si allungano. Il Natale ha un passo riconoscibile, e tu lo senti appena entri da Esselunga. C’è quell’aria leggera che invita a guardarsi intorno con curiosità, a immaginare reazioni, a pensare “e se fosse proprio questo?”. Tra corsie addobbate e profumi familiari, Esselunga suggerisce ispirazioni che parlano di casa, di tempo da dedicare a sé e agli altri. Ti viene in mente una scena di Mamma, ho perso l’aereo, quando anche il regalo più semplice diventa memorabile. Qui ogni proposta sembra raccontare una storia diversa, pronta a finire sotto l’albero. E mentre fuori l’inverno si fa sentire, dentro lo store cresce la voglia di scegliere con il cuore. Non è bello quando un oggetto sembra già destinato a qualcuno? E non è questo il bello del Natale?

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Promo Esselunga che ti sapranno sorprendere

Tra le proposte di Esselunga, l’aspirapolvere RO4B63 Compact Power a 123,99 € porta ordine con discrezione, mentre il massaggiatore Beurer MG 89 2025 in esclusiva a 35,99 € invita a concedersi una pausa dopo le lunghe cene. Per i capelli, il Drynova 3in1 Cecotec a 39,99 € sorprende con praticità. Le mattine fredde trovano conforto nella Jolie Evo Lavazza a 78,99 €, con l’aroma che riempie la cucina. La musica fa capolino da Esselunga con il Victrola a 49,99 € o con le JBL Tune a 27,99 €, perfette da scartare con un sorriso. Esselunga pensa anche al polso grazie all’Amazfit Bip 6 a 64,90 €, e allo studio con la HP Deskjet ora a 39,99 €. Sotto l’albero brillano anche gli smartphone: ZTE Blade V70 Vita LTE a 98 €, Samsung Galaxy A17 a 198 € e Samsung Galaxy S25 FE a 448 €. Quale promo sceglierai?