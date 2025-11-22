Esselunga offre imperdibili sconti per questo Black Friday: scoprili qui

Ah, il Black Friday! Quel magico momento dell’anno in cui puoi sentire il fruscio dei carrelli, l’eco dei prodotti in offerta e il battito accelerato di chi vuole solo il meglio senza svuotare il portafoglio. Da Esselunga, la scena si trasforma in un vero teatro di elettrodomestici. Immagina di entrare e trovare una lavatrice HAIER che ti fa l’occhiolino, pronta a girare e rigirare i tuoi panni sporchi con entusiasmo? Oppure l’asciugatrice SAMSUNG che ti sussurra segreti su tessuti morbidi e profumati? E che dire dei frigoriferi, veri custodi dei tuoi snack notturni preferiti? Ti accorgerai subito cdi quante opportunità! Qui da Esselunga, le etichette non sono solo numeri, sono promesse di qualità, stile e soddisfazione garantita. Preparati!

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Tra le promo Esselunga sugli elettrodomestici

Nel cuore di Esselunga, la lavatrice Crystal Clean SAMSUNG appare scintillante a 389 euro, pronta a rivoluzionare il tuo bucato. Accanto, l’asciugatrice HAIER ti invita a danzare tra asciugature perfette a 579 euro, mentre il frigorifero combinato HAIER, custode dei tuoi gelati segreti, si mostra a 459 euro. Non mancano nemmeno le proposte più audaci come la lavasciuga HOOVER a 449 euro, perfetta per chi vuole tutto in un solo colpo. La lavatrice HAIER, brillante e affidabile, ti conquista a 549 euro, mentre l’asciugatrice SAMSUNG fa capolino con un fascino irresistibile a 529 euro. La lavatrice DAYA, piccola ma determinata, ti tenta a 229 euro, mentre l’asciugatrice HOOVER ti offre la sua precisione a 459 euro. Infine, il frigorifero doppia porta statico WHIRLPOOL chiude la parata a 349 euro, pronto a custodire tutti i tuoi segreti gastronomici. Ogni prodotto da Esselunga è un invito a vivere la casa con allegria e a non perdere neanche un’offerta di questo Black Friday.