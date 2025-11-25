Esselunga OFFERTE TOP: i grandi elettrodomestici ora sono in grande sconto

Mentre cammini, il pensiero di avere più spazio, più comodità e un pizzico di stile domestico ti fa sognare? Vai da Esselunga e scopri le promo. Non stiamo parlando solo di alimenti e simili, come potresti pensare, ma di elettrodomestici, quelli dei big brand tanto ricercati ed acquistati. Gli sconti, poi, da Esselunga fanno girare la testa con i loro prezzi! Esselunga ha preparato un Black Friday in cui ogni scelta è fantastica: puoi finalmente concederti quell’asciugatrice che hai sempre sognato o quella lavatrice che ha ancora tutti i pezzi lucidi. Il bello è che puoi guardare, valutare e immaginare il tuo appartamento trasformato senza stress. Qui, ogni angolo dello store è un’occasione e ogni prodotto ha il suo perché. Non serve correre, basta lasciarsi guidare da curiosità e convenienza.

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Offerte speciali con prezzi top da Esselunga

Se vuoi rivoluzionare la tua cucina e il tuo bucato, Esselunga ha pensato proprio a tutto. La lavatrice DAYA è una piccola meraviglia a 229 euro, perfetta per chi ha poco spazio. Non lontano, il frigorifero doppia porta statico WHIRLPOOL si propone a 349 euro, un vero esempio di praticità. Per chi vuole combinare lavaggio e asciugatura, la lavasciuga HOOVER ti aspetta a 449 euro, affiancata dall’asciugatrice HOOVER a 459 euro, capace di asciugare anche i panni più testardi.

La lavatrice HAIER, protagonista indiscussa, domina la scena con un prezzo di 549 euro, mentre l’asciugatrice SAMSUNG segue da vicino a 529 euro. La lavatrice Crystal Clean SAMSUNG non scherza e si mostra a 389 euro, pronta a semplificare la vita di chi ama ordine e comodità. Infine, i frigoriferi combinati si contendono l’attenzione: HAIER a 459 euro e SAMSUNG a 599 euro, entrambi perfetti per chi non vuole rinunciare a stile e funzionalità. Da Esselunga, ogni prodotto è pensato per stupire e rendere più piacevole la vita in casa, con prezzi che invogliano a non pensarci troppo.