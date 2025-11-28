Esselunga lancia le migliori promo tech: elettrodomestici top in offerta

Esselunga ha deciso di rendere il Black Friday praticamente una festa dei prezzi folli! Non stiamo parlando di piccole riduzioni, ma di sconti che ti fanno quasi ridere… ma in senso buono. Immagina di poter aggiornare lavatrice, asciugatrice o frigorifero senza dover vendere un rene: ecco, questo è il momento. La cosa bella è che non importa se vivi in un monolocale minuscolo o in una casa grande come un labirinto: ci sono modelli adatti a tutti. Lavatrici compatte, asciugatrici super efficienti, frigoriferi che sembrano avere il superpotere di conservare il gelato perfetto per settimane. Esselunga ha pensato proprio a tutto, così puoi fare shopping senza ansie. E vogliamo parlare dei marchi? Sono tutti nomi che ispirano fiducia: SAMSUNG, HAIER, HOOVER, WHIRLPOOL… insomma, niente marche misteriose prese a caso. E se sei tipo “voglio il massimo ma non voglio pagare un’esagerazione”, beh, questo è il paradiso delle offerte. Preparati a ridere di gioia quando vedrai i prezzi e a saltellare davanti al carrello pieno di prodotti perfetti per la tua casa.

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Tra gli asciugatori, puoi prendere HOOVER a 459 euro oppure il più moderno SAMSUNG a 529 euro, perfetti se vuoi vedere i panni asciutti in tempo record. Se parliamo di lavatrici, DAYA a 229 euro, la compatta per chi non ama il disordine, Crystal Clean SAMSUNG a 389 euro, efficiente come un robot, e HAIER a 549 euro, robusta e senza drammi. La lavasciuga HOOVER a 449 euro è un mix di magia e praticità. Per il frigorifero, c’è il combinato HAIER a 459 euro, il doppia porta statico WHIRLPOOL a 349 euro e il gigante SAMSUNG a 599 euro, che potrebbe quasi ospitare un pic-nic al suo interno.