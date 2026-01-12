Esselunga: il Samsung Galaxy A16 è in esclusiva a 139 euro

Esselunga sorprende ancora una volta con promozioni che uniscono convenienza e qualità. La catena non si limita a proporre sconti, ma offre soluzioni studiate per chi cerca prodotti tecnologici e accessori per la casa con un tocco di innovazione. Gli smartphone, i tablet e i pc si presentano con caratteristiche interessanti, perfetti per navigare, studiare, lavorare e intrattenersi senza compromessi. Gli schermi ampi, le memorie performanti e le batterie durature assicurano prestazioni affidabili, mentre le cuffie e le tv arricchiscono ogni momento di svago con un audio immersivo e immagini di qualità.

Anche la casa entra nel gioco con piccoli elettrodomestici smart e accessori pratici che semplificano le attività di tutti i giorni, rendendo più piacevole ogni angolo. Esselunga accompagna ogni proposta con attenzione all’assortimento e alla garanzia, assicurando scelte consapevoli e convenienti. Con Esselunga, la tecnologia e la cura della casa si incontrano, offrendo una selezione che non lascia nulla al caso e che valorizza ogni acquisto con proposte concrete, convenienti e complete.

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Promo speciali da Esselunga

Spicca adesso tra le molteplici promo date da Esselunga lo sconto sul Samsung Galaxy A16, smartphone Android con ampio display da 6,7 pollici, processore Exynos 1330, 4 GB di RAM, tripla fotocamera e batteria da 5.000 mAh, proposto alla bellezza di 139 euro. Accanto a questo smartphone, Esselunga propone tablet versatili ideali per studio o svago, pc adatti a lavorare e navigare con efficienza, e tv capaci di trasformare il salotto in un vero centro di intrattenimento grazie a immagini nitide e colori vividi. Le cuffie disponibili offrono un’esperienza sonora intensa e coinvolgente, mentre i piccoli elettrodomestici smart rendono più comoda la gestione della casa. Non mancano accessori intelligenti, pensati per semplificare ogni attività, e soluzioni decorative che rinnovano ogni ambiente con stile. In questa selezione, Esselunga combina tecnologia, praticità e divertimento, creando un’offerta completa e accessibile, dove ogni prodotto è scelto per garantire qualità, convenienza e affidabilità.