Esselunga: elettrodomestici in sconto che cambiano l’intera casa

Un prezzo come si deve, soprattutto quando si tratta di una grossa spesa, può far sorridere quanto un caffè offerto al bar. Se poi c’è anche alta qualità allora qui si gioca duro. Esselunga proprio ora propone occasioni simili capaci di unire praticità, l’affidabilità dei big brand e carattere. Alla base del volantino Esselunga? Meno pensieri, più tempo libero, bollette sotto controllo e una casa che sa sempre cosa ti serve. Perché rinunciare a migliorare le proprie abitudini quando basta cogliere l’attimo? Perché non approfittare e fare la cosa giusta?

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Offerte da sogno

In questa selezione dello store la praticità prende forma ed Esselunga alza al massimo il volume della convenienza. La lavatrice DAYA a 229 euro risolve le emergenze domestiche con leggerezza sorprendente, quasi come quel vicino che lava tutto in mezz’ora prima di una partita. Accanto, il frigorifero combinato DAYA a 199 euro conserva freschezza e spazio, perfetto per famiglie dinamiche. Preferisci un nome che ha fatto la storia? La lavatrice WHIRLPOOL a 339 euro garantisce solidità e cicli affidabili, mentre l’asciugatrice WHIRLPOOL a 479 euro riduce i tempi e libera il weekend, chi non lo vorrebbe? Anche la lavatrice HOOVER a 349 euro mostra carattere deciso e continuità, ideale per carichi frequenti. E poi c’è il colpo di scena: il frigorifero combinato SAMSUNG a 599 euro, elegante e tecnologico, cambia il modo di gestire gli alimenti. Esselunga rende queste scelte accessibili, accompagna ogni decisione ed assicura il top del risparmio. Vale la pena rimandare quando questo store propone prezzi così sorprendenti? Con Esselunga l’acquisto diventa una mossa intelligente, e la casa ringrazia, non è questa la soddisfazione più grande? Una scelta, 5 minuti del tuo tempo ed avrai a casa qualcosa di speciale. Dai che lo sappiamo che sogni già quel frigo!