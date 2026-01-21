Energia solare dallo Spazio? Avviati nuovi test

A fine novembre una startup americana, Overview Energy, ha portato a termine un test che sembra uscito dalla fantascienza. Un Cessna a turboelica ha sorvolato l’area a circa cinquemila metri di quota e, mentre era in movimento, ha trasmesso energia elettrica a un ricevitore installato a terra. Nessun cavo, nessun collegamento fisico: solo un laser a infrarossi che faceva da ponte invisibile tra cielo e suolo. La quantità di energia in gioco era minima, quasi trascurabile se confrontata con i numeri dell’industria, ma non era quello il punto. L’obiettivo era capire se il sistema reggeva fuori dal laboratorio, nel mondo reale, con tutte le sue imperfezioni. E la risposta, almeno per ora, è stata positiva.

Energia solare raccolta nello spazio: ecco i dettagli degli ultimi test

Tale esperimento è solo il primo tassello di un progetto molto più ambizioso. Overview guarda allo spazio e immagina satelliti ricoperti di pannelli solari. Posizionati in orbita geosincrona a oltre 35 mila chilometri dalla Terra. Da lassù il Sole non sparisce mai dietro l’orizzonte, e l’energia può essere raccolta in modo continuo. Una volta accumulata, verrebbe inviata verso il pianeta sotto forma di fasci laser, puntati con precisione sugli impianti fotovoltaici già presenti sul territorio.

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Una parte interessante riguarda proprio l’uso di impianti già presenti: niente nuove mega-strutture da costruire, niente ricevitori dedicati da piazzare ovunque. L’idea è sfruttare ciò che esiste già. Di giorno i pannelli fanno il loro lavoro abituale, di notte diventano il punto di arrivo di energia che arriva dallo spazio. Overview parla di laser a bassa densità, una scelta che dovrebbe rendere il sistema più sicuro rispetto alle trasmissioni basate sulle onde radio.

Naturalmente, tra un aereo che vola sopra la Pennsylvania e un satellite in orbita geosincrona c’è un salto enorme. Per tale motivo la roadmap è prudente. Si partirà da un dimostratore in orbita bassa, previsto intorno al 2028. Poi, solo se tutto andrà per il verso giusto, ci sarà il tentativo di salire più in alto. L’obiettivo è iniziare a inviare energia dallo spazio entro il 2030.