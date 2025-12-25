ELSA: il laboratorio UK che testa i magneti per la fusione nucleare

Provate a pensare a cosa servirebbe per “inscatolare” un pezzetto di Sole qui sulla Terra. Non è solo una questione di temperature folli, ma di trovare materiali e componenti capaci di resistere a sollecitazioni che definire estreme è un eufemismo. Nel Regno Unito hanno deciso di non aspettare il miracolo, ma di costruirselo da soli, un pezzo alla volta. Nello South Yorkshire è nata ELSA, una nuova infrastruttura di ricerca che, nonostante il nome gentile, ha un compito tostissimo: mettere sotto torchio i componenti che domani permetteranno alla fusione nucleare di diventare realtà.

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STEP e ELSA: il percorso britannico verso centrali a fusione competitive

La cosa interessante è che ELSA non è un reattore. Non vedrete plasma incandescente scorrere al suo interno. È più simile a un banco di prova spietato, un laboratorio dove gli scienziati torturano tecnologicamente i magneti superconduttori. Questi magneti sono il vero cuore pulsante dei futuri reattori a fusione, i cosiddetti tokamak, perché hanno l’ingrato compito di tenere sospeso il plasma nel vuoto grazie a campi magnetici potentissimi. Ma c’è un trucco: per funzionare, questi colossi devono restare a temperature che farebbero congelare l’aria, tra i -253 e i -203 gradi Celsius. In queste condizioni, perdono ogni resistenza elettrica e diventano super efficienti, ma basta un minimo sbalzo o una perdita di energia per mandare tutto all’aria. ELSA serve proprio a capire come evitare questi sprechi e rendere il tutto economicamente sostenibile.

Un’altra sfida che si sta giocando nei laboratori britannici riguarda la manutenzione. Immaginate di avere una macchina che per cambiare una candela deve essere completamente smontata e lasciata ferma per mesi: sarebbe un disastro economico. Ecco perché a ELSA stanno testando i cosiddetti “remountable joints“, ovvero dei giunti rimovibili che permettono di smontare e rimontare pezzi dei magneti come se fossero mattoncini Lego giganti. È una rivoluzione silenziosa: se una centrale a fusione può essere riparata velocemente, allora può produrre energia con continuità, abbattendo i costi e diventando finalmente competitiva con le fonti tradizionali.

Tutto questo lavoro non è fine a se stesso, ma fa parte di un piano molto più grande chiamato STEP. L’idea è quella di arrivare intorno al 2040 con una centrale dimostrativa a West Burton che faccia dire al mondo: “Sì, la fusione funziona e possiamo venderla”. Non si tratta solo di fisica, ma di un intero ecosistema che sta nascendo, fatto di migliaia di posti di lavoro, nuove fabbriche e un polo di eccellenza dove scienziati e ingegneri lavorano fianco a fianco. West Burton potrebbe diventare la Silicon Valley dell’energia pulita, dimostrando che quella che per anni è stata considerata una missione impossibile è ormai solo una sfida di ingegneria che stiamo vincendo.