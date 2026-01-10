Eliteboard G1A: HP presenta il PC nascosto nella tastiera

Al CES 2026 di Las Vegas hp ha presentato un prodotto che in un certo senso richiama i classici Mac mini di Apple ma allo stesso tempo il Commodore 64 arrivato ormai diverso tempo fa, il prodotto in questione si chiama Eliteboard G1 e si tratta di quella che a prima vista pare una semplice tastiera da tavolo ma sotto la quale si cela un vero e proprio computer portatile, stiamo parlando infatti di un prodotto da ufficio con un layout assolutamente compatto che però sotto i tasti nasconde tutto ciò che serve per lavorare, il design infatti integra processore, memorie, archiviazione, altoparlanti, porte di espansione e raffreddamento.

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Caratteristiche tecniche

Il dispositivo in questione è pensato per essere collegato a un mouse e un monitor e iniziare a lavorare senza avere a disposizione un vero e proprio pc separato, il modello G1a è in grado di gestire ben due display 4K tramite il collegamento a cascata, il che lo rende ottimo anche all’interno di postazioni professionali, sotto la scocca infatti è presente un hardware AMD di ultima generazione dal momento che sono disponibili i processori della serie AMD Ryzen AI 300, nelle versioni che vanno da Ryzen AI 5 350 fino a Ryzen AI 7 370 Pro, i quali ovviamente non permettono di giocare in modo pesante o di produrre contenuti altrettanto complessi, sono però assolutamente perfetti per la gestione da ufficio e per il multitasking quotidiano.

Per quanto riguarda gli altri dati tecnici, le configurazioni annunciate permettono di arrivare fino a 64 GB di RAM di DDR5 tramite slot SODIMM e fino a uno storage massimo di 2 TB, addirittura accanto a questi ultimi è presente una vera e propria ventola di raffreddamento integrata, nonostante ciò però il peso si ferma all’incirca intorno ai 726 g.

Come se non bastasse, hp offre alcune varianti con integrati degli elementi in più, tra le opzioni infatti abbiamo una versione con lettore di impronte digitali integrato e addirittura una batteria da 35 Wh che permette un utilizzo completamente in mobilità di circa tre ore e mezza, il prezzo al momento però non è stato dichiarato.