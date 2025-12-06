Elettrificazione UE: serve più tempo, nuovi accordi e normative

La revisione del pacchetto auto dell’Unione Europea, attesa per conoscere le nuove regole sulle emissioni e sulla transizione verso motorizzazioni più sostenibili, è stata ufficialmente rinviata. La Commissione, dopo settimane di trattative e pressioni politiche, ha scelto di prendersi più tempo. Servirà a definire un quadro normativo che tenga conto delle esigenze industriali, ambientali e sociali. Il confronto tra Stati membri, costruttori e associazioni di settore ha fatto emergere la necessità di evitare decisioni affrettate che potrebbero avere impatti profondi sul mercato europeo.

Il rinvio va di pari passo con la scelta dell’UE di valutare seriamente la possibilità di includere nel lungo periodo anche soluzioni alternative all’elettrico puro, come e-fuel e biocarburanti avanzati. Questa prospettiva, che solo pochi mesi fa sembrava marginale, oggi rappresenta uno scenario realistico. Soprattutto per quei Paesi dove l’elettrificazione totale presenta ancora molte criticità.

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La nuova linea di pensiero ruota attorno al concetto di “neutralità tecnologica”: non imporre una sola via, ma consentire a più soluzioni di coesistere, purché generino un impatto ambientale ridotto. Significa che i motori endotermici, se alimentati con carburanti sintetici o derivati da biomasse avanzate, potrebbero continuare a essere venduti anche oltre il 2035. Data che finora era stata indicata come limite invalicabile.

Verso la transizione energetica e verso l’elettrico, UE considera alternative e modifiche al piano attuale

Il settore industriale accoglie con favore questo slittamento. Molti costruttori e filiere produttive avevano manifestato preoccupazione per una transizione troppo rapida verso l’elettrico, che avrebbe richiesto investimenti molto elevati e rischiato di mettere a rischio posti di lavoro e stabilimenti. Avere più tempo e più opzioni consente una pianificazione più equilibrata e meno traumatica.

Le associazioni ambientaliste temono che questa mossa possa rallentare la decarbonizzazione del settore trasporti, già considerata in ritardo rispetto agli obiettivi climatici europei. Temono che una maggiore flessibilità venga interpretata come un compromesso che permetta alle tecnologie tradizionali di restare troppo a lungo sul mercato.

Per consumatori e automobilisti, la conseguenza principale è che il mercato resterà più vario e meno prevedibile. L’Italia, come altri Paesi, attende di sapere quale direzione prenderà definitivamente Bruxelles per orientare incentivi, infrastrutture e strategie di rinnovo.

La sensazione generale è che il 2035 non sia più un punto fermo, ma un obiettivo da ridiscutere, modulare e adattare. L’Europa, per la prima volta dopo anni di rigidità sulla transizione elettrica, sembra pronta a riconsiderare il proprio percorso e a introdurre una transizione più graduale.