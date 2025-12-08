DualSense PS5 Genshin Impact: arriva l’edizione limitata dedicata ai viaggiatori di Teyvat

In vista dell’aggiornamento Version Luna III per PlayStation 5, Sony Interactive Entertainment e HoYoverse presentano il DualSense Wireless Controller – Genshin Impact Edizione Limitata, una versione speciale pensata per chi segue da anni le avventure ambientate a Teyvat. Il controller adotta una palette tenue che combina bianco, oro e verde, accompagnata da simboli arcani ispirati al fantasy di Genshin Impact. Al centro del layout spiccano gli emblemi dei due viaggiatori, Aether e Lumin, affiancati dall’immancabile Paimon, elemento che aggiunge una nota riconoscibile anche a chi si avvicina al titolo per la prima volta.

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Secondo Wenyi Jin, presidente del Global Publishing di HoYoverse, questa edizione limitata intende celebrare gli anni di storie condivise con la community, accompagnando i giocatori verso le novità in arrivo, tra cui il personaggio Durin e i nuovi capitoli narrativi ambientati a Nod-Krai.

Disponibilità, prezzo e tempistiche globali per il nuovo DualSense Genshin Impact

Il DualSense in edizione limitata sarà prodotto in quantità ridotte, dettaglio che lo rende particolarmente appetibile per collezionisti e fan della saga. Il prezzo consigliato è di 84,99 euro. In Europa sarà possibile effettuare il preordine a partire dall’11 dicembre 2025, alle ore 10:00, direttamente sul sito direct.playstation.com e presso rivenditori selezionati.

La data di arrivo negli store non sarà uguale per tutti i territori. Il lancio in Asia avverrà già a gennaio, mentre Europa, Nord America e gli altri mercati occidentali dovranno attendere fino al 25 febbraio 2026. Dal punto di vista tecnico, questa versione mantiene tutte le funzionalità del DualSense standard: feedback aptico, grilletti adattivi e integrazione piena con l’ecosistema PS5.

L’inedito design dedicato a Genshin Impact nasce quindi per connettere estetica e prestazioni, offrendo un accessorio che punta a valorizzare l’immaginario del gioco senza modificare l’esperienza di utilizzo. Questa dunque è una grande uscita per gli amanti del format, qualcosa di unico ed esclusivo che certamente piacerà a molti.