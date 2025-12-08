DualSense PS5 Genshin Impact: arriva l’edizione limitata dedicata ai viaggiatori di Teyvat

In vista dell’aggiornamento Version Luna III per PlayStation 5, Sony Interactive Entertainment e HoYoverse presentano il DualSense Wireless Controller – Genshin Impact Edizione Limitata, una versione speciale pensata per chi segue da anni le avventure ambientate a Teyvat. Il controller adotta una palette tenue che combina bianco, oro e verde, accompagnata da simboli arcani ispirati al fantasy di Genshin Impact. Al centro del layout spiccano gli emblemi dei due viaggiatori, Aether e Lumin, affiancati dall’immancabile Paimon, elemento che aggiunge una nota riconoscibile anche a chi si avvicina al titolo per la prima volta.
Secondo Wenyi Jin, presidente del Global Publishing di HoYoverse, questa edizione limitata intende celebrare gli anni di storie condivise con la community, accompagnando i giocatori verso le novità in arrivo, tra cui il personaggio Durin e i nuovi capitoli narrativi ambientati a Nod-Krai.
Disponibilità, prezzo e tempistiche globali per il nuovo DualSense Genshin Impact
Il DualSense in edizione limitata sarà prodotto in quantità ridotte, dettaglio che lo rende particolarmente appetibile per collezionisti e fan della saga. Il prezzo consigliato è di 84,99 euro. In Europa sarà possibile effettuare il preordine a partire dall’11 dicembre 2025, alle ore 10:00, direttamente sul sito direct.playstation.com e presso rivenditori selezionati.
La data di arrivo negli store non sarà uguale per tutti i territori. Il lancio in Asia avverrà già a gennaio, mentre Europa, Nord America e gli altri mercati occidentali dovranno attendere fino al 25 febbraio 2026. Dal punto di vista tecnico, questa versione mantiene tutte le funzionalità del DualSense standard: feedback aptico, grilletti adattivi e integrazione piena con l’ecosistema PS5.
L’inedito design dedicato a Genshin Impact nasce quindi per connettere estetica e prestazioni, offrendo un accessorio che punta a valorizzare l’immaginario del gioco senza modificare l’esperienza di utilizzo. Questa dunque è una grande uscita per gli amanti del format, qualcosa di unico ed esclusivo che certamente piacerà a molti.