Disney insegna ai robot umanoidi come affrontare una caduta

Nel settore della robotica bipede, la gestione delle cadute rappresenta una sfida decisiva. Ogni passo compiuto da un automa su due gambe porta con sé la possibilità concreta di perdere l’equilibrio. Ciò con danni spesso costosi ai componenti più esposti. Per questo un gruppo di ricercatori Disney, insieme a ingegneri universitari, ha sviluppato un metodo che mira a trasformare l’inevitabile in prevedibile. Si tratta di un sistema in grado di insegnare ai robot come cadere senza compromettere la loro integrità. Il primo passo ha riguardato la comprensione delle zone più vulnerabili degli automi. Gli elementi maggiormente esposti, come sensori, batteria e testa, sono risultati i punti critici da proteggere quando la stabilità viene meno. Allo stesso tempo, movimenti rigidi o reazioni incontrollate tendono a moltiplicare le sollecitazioni. Aumentando il rischio di rottura. Da qui l’idea di non tentare di opporsi a ogni oscillazione, ma guidare il corpo verso una caduta ordinata. Ciò adottando una postura che ricorda l’istinto degli atleti quando attenuano l’impatto rotolando.

Robot umanoide impara a cadere grazie a Disney

Il centro del progetto è un sistema basato su reinforcement learning, che ha permesso di mettere alla prova migliaia di versioni digitali dello stesso robot. Ogni simulazione ha generato un catalogo di cadute possibili. A ogni tentativo, il sistema identificava le combinazioni più efficaci nel limitare la pressione sulle parti sensibili. Con il passare delle iterazioni è emerso un modello capace di orientarsi verso pose protettive. Per avvicinare il processo alle condizioni reali, i ricercatori hanno introdotto vari fattori di variabilità. Tra cui velocità differenti, direzioni casuali e rotazioni non prevedibili, fino a produrre 24.000 configurazioni candidate. Tra cui, dieci pose sono state progettate dagli artisti Disney con l’obiettivo di rendere i movimenti più naturali.

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Dopo due giorni di addestramento condotti su un grande numero di istanze, il modello è stato trasferito su un robot reale di sedici chilogrammi. Un sistema di motion capture ha monitorato ogni fase delle prove, mentre l’automa applicava in tempo reale le strategie apprese. Quando l’equilibrio veniva meno, la macchina passava da una postura rilassata a una configurazione di protezione che compattava le parti più delicate e indirizzava il corpo verso un impatto meno traumatico. Tale ricerca apre scenari rilevanti non solo per la sicurezza dei robot, ma anche per la loro capacità di operare in ambienti complessi.