Deus Ex Remaster si ferma: Aspyr ritira la data di lancio e rimborsa tutti i preordini

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Il ritorno di Deus Ex, almeno per ora, è ufficialmente in pausa. Aspyr ha annunciato nelle scorse ore il rinvio a tempo indeterminato di Deus Ex Remastered, inizialmente previsto per il 5 febbraio 2026. Una decisione drastica che comporta anche il rimborso totale dei preordini, segnale che il progetto non è semplicemente in ritardo: è in stato di ripensamento profondo.

Un rinvio che sembrava nell’aria

La comunicazione dello studio non fornisce una nuova finestra di lancio, né lascia intendere quando — o se — il gioco farà effettivamente ritorno sul mercato. Aspyr si è limitata a parlare di aggiornamenti futuri “a tempo debito”, formula volutamente vaga che non aiuta a dissipare i dubbi dei fan. Per chi ha seguito la vicenda dall’inizio, la notizia non suona affatto sorprendente. Il remaster era stato annunciato solo pochi mesi fa e la risposta del pubblico fu subito negativa. La grafica mostrata nel reveal venne criticata duramente: modelli considerati poco rifiniti, scelte estetiche giudicate incoerenti con il tono cyberpunk dell’originale, e un impatto visivo percepito come inferiore al gioco del 2000 — disponibile oggi a pochi euro, spesso con mod grafiche migliori. Le critiche non arrivarono solo dalla community: perfino Jerry O’Flaherty, art director dell’opera originale, espresse perplessità sulla direzione artistica del remaster.

Aspyr e un passato fatto di alti e bassi

La situazione alimenta un dibattito più ampio sul percorso recente di Aspyr. Lo studio ha firmato conversioni apprezzate — come Neverwinter Nights 2 — ma anche cadute notevoli, come la poco amata Star Wars Battlefront Classic Collection. I fan temevano che il remaster di Deus Ex potesse seguire questa seconda traiettoria, e la qualità del primo materiale mostrato non ha contribuito a rassicurarli.

Il problema è che, in una remaster, l’aspettativa principale è una sola: migliorare l’esperienza originale dal punto di vista tecnico, adattandola agli standard moderni senza tradirne l’essenza. E se la community percepisce che questo criterio non è rispettato, il terreno sotto i piedi dello sviluppatore si fa subito instabile.

Un lavoro da rifare (quasi) da zero

La sequenza temporale degli eventi parla da sé: annuncio recente, uscita prevista a breve distanza, polemiche immediate, rinvio totale. Tutto suggerisce che il progetto necessiti di un intervento corposo, non di una semplice correzione. Rimettere mano a un remaster in modo così ampio è un investimento pesante per un team come Aspyr, ma anche l’unica strada percorribile per evitare un lancio disastroso. Da qui la decisione, apprezzabile, di non procedere comunque all’uscita pur incassando parte dei preordini, ma di fermarsi e rimborsare tutti gli utenti. Una scelta che tutela la reputazione dello studio più di qualsiasi patch post-lancio.