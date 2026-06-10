Destiny 2 saluta i giocatori con Monument of Triumph: 160 mila su Steam

Destiny 2 ha raggiunto quello che molti stanno chiamando il suo “giorno della fine”, con Bungie che ha rilasciato l’ultimo grande aggiornamento del gioco, battezzato Monument of Triumph. L’update è ormai disponibile su tutte le piattaforme, e i giocatori si stanno riversando in massa per celebrare la lunga vita di questo titolo e per esserci, in prima linea, quando cala il sipario su un capitolo che ha segnato parecchi anni.

C’è qualcosa di insolito nel guardare una community salutare un gioco che, tecnicamente, resta vivo. Perché Destiny 2 non viene spento: i server rimarranno online ancora a lungo, almeno per quanto si può prevedere oggi. Eppure questo aggiornamento segna comunque la chiusura del franchise di Destiny, almeno per ora. Una pausa, forse definitiva, forse no. Quello che conta è che Monument of Triumph rappresenta l’ultimo grande contenuto che Bungie ha deciso di infilare dentro il gioco prima di abbassare le luci.

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Destiny 2: numeri che parlano da soli su Steam

Il dato più eloquente arriva da Steam, dove oltre 160 mila giocatori si sono collegati per partecipare a questo momento. Non è solo un picco di nostalgia, è una specie di raduno collettivo. Tutti lì, contemporaneamente, a frugare tra le novità che Bungie ha stipato in questo aggiornamento finale e a godersi un’ultima cavalcata insieme.

Va detto che un afflusso del genere, per un gioco che molti davano ormai per concluso, racconta parecchio del legame che si era creato. Quando un titolo riesce a richiamare numeri simili nel suo giorno di addio, significa che ha lasciato un segno profondo. E Destiny 2, nel bene e nel male, ha accompagnato i suoi giocatori per un periodo lunghissimo, tra espansioni, stagioni, alti e bassi.

Cosa significa davvero questo addio

L’aspetto curioso di tutta questa faccenda è proprio la natura ibrida del momento. Il gioco non scompare, resta accessibile, ma Monument of Triumph chiude di fatto il ciclo dei contenuti maggiori. È un po’ come dare l’ultimo saluto a qualcosa che continuerà a esistere fisicamente, ma in una forma diversa, più silenziosa.

Per i fan, partecipare a questo aggiornamento non è solo questione di scoprire le novità. È riconoscere il valore di un percorso durato anni e prendervi parte fino in fondo. Bungie ha voluto concentrare in questo update tutto ciò che poteva offrire come gran finale, e la risposta della community, almeno guardando i numeri su Steam, è stata immediata e massiccia.

Il futuro del franchise resta avvolto nell’incertezza. Per ora la parola d’ordine è “fine”, ma con quella sfumatura sospesa che lascia aperta più di una porta. I server continueranno a girare, i giocatori potranno tornare quando vogliono, e Destiny 2 rimarrà lì, disponibile, anche se senza nuovi grandi capitoli all’orizzonte.

Quei 160 mila e passa giocatori connessi nel giorno dell’addio sono la fotografia più nitida di cosa abbia rappresentato questo gioco. Un’eredità costruita pezzo dopo pezzo, che adesso trova il suo punto fermo in Monument of Triumph.

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