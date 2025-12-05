Deezer: ecco il recap annuale nelle vesti di una commedia romantica

La fine dell’anno si avvicina e come di consueto tutte le varie piattaforme di streaming musicale offrono ai propri utenti il Recap per quanto riguarda i loro ascolti durante il 2025, quest’anno ad arrivare per primo sulla piazza è stato il noto Deezer, la piattaforma di streaming musicale infatti ha fornito ai propri utenti il Recap del 2025 intitolato “My Deezer Year 2025”, quest’ultimo ovviamente al proprio interno contiene tutto ciò che già immaginate, i brani più ascoltati, gli artisti più ascoltati, i generi preferiti insieme ovviamente ai dati sul minutaggio in ascolto, la peculiarità del Recap di quest’anno però è rappresentata dal fatto che il tutto viene mostrato sotto le fattezze di una sorta di commedia romantica, scopriamo qualche dettaglio in più.

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Commedia romantica

Nello specifico, il noto software per lo streaming musicale raccoglie ciò che abbiamo ascoltato di più e costruisce una piccola opera in pieno stile cinematografico, tra l’altro ripropone una tematica molto conservata in questo genere, ovvero il “meet cute”, caposaldo del genere, in cui due persone si incontrano per la prima volta, finiscono per conoscersi in circostanze anche divertenti, per poi avviare una vera e propria relazione sentimentale.

L’esperienza è organizzata dunque in tre grandi episodi, il primo che riguarda proprio quanto scritto sopra sottolinea tutti i nuovi brani e artisti scoperti durante l’anno, il terzo riguarda il classico triangolo amoroso che rappresenta la top tre dei brani più ascoltati e in ultimo abbiamo il gran finale che contiene tutti i brani preferiti e una playlist per continuare il proprio ascolto.

Insieme al Recap, per quanto riguarda la musica ascoltata nel 2025 la nota piattaforma di streaming ha diffuso anche alcuni dati statistici, affermando che i propri utenti hanno ascoltato in media 122,8 ore di musica, riprodotto 691 brani provenienti da 402 artisti e scoperto 357 nuovi pezzi, decisamente non male per ogni singolo utente.