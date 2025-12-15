Deepfake in videochiamata: il nuovo inganno che colpisce aziende e privati

I deepfake non sono più un fenomeno legato alle celebrità o ai contenuti social manipolati. Ormai le modalità per generare video sono diventate talmente semplici da usare che chiunque riesce a creare un volto perfettamente realistico e sincronizzato con la voce. Ultimamente sono infatti aumentate di netto le videochiamate false, quel tipo di inganni in cui il truffatore appare con le sembianze di un collega, un responsabile aziendale o un parente. Il risultato è un inganno estremamente credibile, perché la vittima vede e ascolta una persona che conosce, o che pensa di conoscere.

Come funzionano le truffe con avatar deepfake e la manipolazione del volto in tempo reale

Le tecnologie più recenti permettono di applicare un volto generato o rubato su un video in diretta con una fedeltà sorprendente. Basta un campione audio e qualche immagine per costruire un avatar sintetico in grado di muovere labbra e espressioni in modo credibile. Nelle truffe più frequenti, i criminali si presentano come responsabili amministrativi che chiedono un pagamento urgente, oppure come tecnici che necessitano di informazioni riservate per “risolvere un problema di sicurezza”.

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L’impatto psicologico della videochiamata

La videochiamata crea un senso di autenticità superiore rispetto a un messaggio o una semplice telefonata. La vittima abbassa la guardia perché riconosce il volto o percepisce familiarità nel tono della voce. Questo permette al truffatore di ottenere accessi, documenti, codici o bonifici difficili da contestare in un secondo momento.

Come proteggersi dai deepfake nelle comunicazioni

I segnali per riconoscere un inganno ci sono, anche se i video sembrano perfetti. Piccoli ritardi nelle espressioni, uno sguardo che non segue il movimento della conversazione, il bordo del volto che cambia leggermente colore: dettagli che un occhio attento può notare. Un’altra regola fondamentale è verificare ogni richiesta urgente attraverso un canale alternativo. Se un collega chiede un bonifico in videochiamata, un messaggio interno o una telefonata diretta possono confermare (o smentire) la richiesta. Anche le aziende stanno iniziando a introdurre procedure che richiedono doppie conferme per operazioni delicate. La tecnologia rende i deepfake sempre più convincenti, ma un controllo in più e un po’ di scetticismo restano la difesa più affidabile contro inganni costruiti per sembrare reali.