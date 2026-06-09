Data center Stratos nello Utah: la protesta che fa tremare Box Elder

Negli Stati Uniti, e per la precisione nello Utah, sta montando una protesta che ha tutti i contorni di una battaglia ambientale destinata a far discutere a lungo. Al centro c’è il data center Stratos, un progetto talmente vasto da risultare difficile persino da immaginare: parliamo di una struttura che dovrebbe occupare circa 40.000 acri nella contea di Box Elder, una porzione di territorio enorme che molti residenti non vogliono vedere trasformata in un agglomerato di server e capannoni.

Un colosso che spaventa la contea di Box Elder

Per rendere l’idea delle dimensioni, basti pensare che l’area destinata allo Stratos Hyperscale Data Center equivale grossomodo a due volte Manhattan. Una scala che lascia senza parole e che, comprensibilmente, ha acceso gli animi tra chi vive in quella zona, all’interno dell’area più ampia di Salt Lake City. Non si tratta solo di numeri su una mappa: stiamo parlando di paesaggi, di terreni, di un equilibrio che gli abitanti del posto temono possa saltare da un momento all’altro.

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La parola che ricorre più spesso, tra chi protesta, è ecosistema. C’è la paura concreta che un’infrastruttura di questa portata possa mettere in difficoltà l’ambiente circostante, con conseguenze difficili da prevedere. E quando un progetto è così grande, anche un piccolo squilibrio rischia di moltiplicarsi.

Trasparenza sotto accusa nello Utah

A peggiorare il clima ci si è messa la questione della trasparenza. I residenti contestano l’iter approvativo del data center, ritenuto poco chiaro e portato avanti senza un coinvolgimento adeguato di chi quel territorio lo abita ogni giorno. È un punto che pesa, perché di fronte a un’opera di queste dimensioni le persone si aspettano informazioni precise, tempi definiti e la possibilità di dire la propria.

La protesta, insomma, non riguarda soltanto il timore per l’ecosistema, ma anche un senso di esclusione dalle decisioni. La sensazione, raccontata da chi vive nella zona, è quella di trovarsi davanti a qualcosa di già deciso altrove, mentre il progetto del Stratos Hyperscale Data Center continua ad avanzare nella contea di Box Elder.