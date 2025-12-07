Data Center: ecco il primo reattore veloce al mondo per l’energia

La start-up francese Stellaria ha ottenuto un traguardo dal valore storico, le è stato commissionato un ordine energetico da un caposaldo dei datacenter, Equinix, nello specifico parliamo di un ordine energetico che dovrà essere garantito dal reattore a sali fusi veloce Stellarium, si tratta senza dubbio di un passo in avanti davvero importante che riguarda il binomio indissolubile tra l’intelligenza artificiale e l’energia elettrica, l’azienda che ha effettuato l’ordine infatti è una delle principali coinvolte nella gestione di grandi centri per l’addestramento di linguaggi di grandi dimensioni che ovviamente richiedono quote di energia elettrica sempre crescenti.

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Un reattore innovativo

Il ramo dei data center richiede un quantitativo di energia davvero impressionante e a livello globale le stime mostrano una crescita annua del 4% in termini di richiesta, per soddisfare i bisogni da questo punto di vista dunque le varie società si stanno aprendo a nuove realtà soprattutto in Europa, dal momento che la rete elettrica del vecchio continente sta iniziando a mostrare limiti strutturali evidenti, le aziende invece hanno bisogno di energia di facile accesso, continua e gestibile, è dunque che entra in campo il reattore di Stellaria, quest’ultimo è un reattore veloce che sfrutta sali fusi di cloro e permette di utilizzare un’ampia gamma di combustibili, dal Torio al plutonio e perfino elementi ritenuti scorie radioattive negli altri reattori.

Secondo la società, questo tipo direttore permette di ottenere un bilancio positivo dal momento che riesce a distruggere più scorie di quante ne genera, gli ingegneri hanno lavorato per tanti anni a questo progetto e hanno puntato ad una tecnologia semplice, immediata e priva di scoperte fini a loro stress, non a caso l’intero volume del reattore si contiene all’interno di soli 4 m³.

Si tratta dunque di un passo in avanti decisamente importante soprattutto se consideriamo la questione energetica in toto, a più riprese infatti abbiamo parlato dei famosi reattori in grado di sfruttare il Torio che rappresentano il futuro dell’energia nucleare a fissione nucleare poiché permetterebbero di utilizzare un combustibile più facilmente reperibili in natura e che produce molte meno scorie.