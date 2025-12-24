Dalle saline dimenticate al litio puro: svolta sostenibile

Provate a dare un’occhiata allo smartphone che avete in mano o pensate all’auto elettrica che vedete sfrecciare in strada: sotto la scocca batte un cuore di litio. Questo metallo è diventato il nuovo petrolio, una risorsa così preziosa che ormai ne cerchiamo ogni singola goccia come se fossimo cercatori d’oro nel Klondike. Il problema è che, fino a oggi, estrarlo è stato un po’ come cercare di svuotare il mare con un secchiello: si può fare solo dove il litio è abbondante e “facile” da prendere, come nelle famose saline del Sud America. Ma cosa succede se vi dicessi che la vera rivoluzione potrebbe nascondersi proprio in quelle acque salate di serie B, finora scartate da tutti perché considerate troppo povere e complicate?

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Michigan rivoluziona l’estrazione di litio dalle salamoie povere

Un gruppo di ricercatori dell’Università del Michigan ha deciso di non ignorare più queste cosiddette salamoie di bassa qualità. In queste acque, il litio c’è, ma è mescolato a un sacco di altri elementi fastidiosi, primo fra tutti il magnesio. Il magnesio è un po’ il guastafeste della chimica: si lega al litio, sporca il processo e costringe le aziende a usare tonnellate di sostanze chimiche costose e inquinanti per separarli. Nelle grandi distese del Cile o della Bolivia il problema si risolve lasciando evaporare l’acqua al sole per mesi, ma nelle fonti meno ricche questo metodo semplicemente non sta in piedi, né economicamente né a livello logistico.

La soluzione scovata dai ricercatori del Michigan ha però un fascino quasi magico nella sua semplicità. Invece di usare la forza bruta o reagenti chimici aggressivi, hanno creato una membrana speciale, caricata negativamente, che fa da filtro intelligente. Immaginate una sorta di barriera invisibile che separa l’acqua salata “sporca” da una vasca di acqua pura. Grazie a un gioco di equilibri elettrici, gli ioni di litio vengono letteralmente attirati verso l’acqua pulita. Non serve elettricità esterna e non serve pressione: il litio, essendo piccolo e agile, scivola attraverso la membrana insieme al cloruro, mentre il magnesio, più pigro e ingombrante, rimane bloccato dall’altra parte.

Ovviamente, non siamo ancora alla bacchetta magica. La scienza ha i suoi tempi e ci sono ancora dei nodi da sciogliere, come il fatto che la membrana a volte fatica a distinguere il litio dal sodio. Ma il potenziale che abbiamo davanti è enorme. Riuscire a estrarre valore da quello che finora era considerato uno scarto significa poter diversificare le fonti di approvvigionamento mondiale, rendendo la transizione ecologica meno dipendente da pochi Paesi e decisamente più sostenibile. È la dimostrazione che, a volte, la risposta alle grandi crisi globali non sta nel trovare nuove miniere da scavare, ma nell’imparare a guardare con occhi nuovi ciò che abbiamo già sotto i piedi, trasformando l’acqua salata in energia pura.