Dal Martini Olive allo stilo: il Signature segna la nuova era Motorola

Se c’è un marchio che negli ultimi tempi ha deciso di non giocare più in difesa, quello è sicuramente Motorola. Dimenticate per un attimo i telefoni di fascia media che comprate per l’ottimo rapporto qualità-prezzo: il 7 gennaio, con il lancio ufficiale in India del nuovo Motorola Signature, la “casa alata” punta dritta al trono dei flagship. E lo fa con un’eleganza che raramente si vede nel mondo tech, a partire da quella colorazione “Martini Olive” che è già diventata un piccolo caso tra gli appassionati per il suo mix tra il verde oliva e riflessi metallici quasi dorati.

Il nuovo Motorola Signature sfida Galaxy S26 Ultra tra design e potenza

La vera bomba emersa dai leak, però, è un piccolo accessorio nero che riposa accanto allo smartphone nei render promozionali: una penna digitale. È un cambio di rotta pazzesco. Fino ad oggi, se volevate uno stilo su un Motorola, dovevate accontentarvi della serie G Stylus, prodotti onesti ma lontani dai riflettori della potenza pura. Portare il supporto alla penna sul Signature — che molti sospettano sia la versione internazionale del potentissimo Edge 70 Ultra — significa andare a sfidare direttamente giganti come il Galaxy S26 Ultra sul loro terreno preferito: quello della produttività e della creatività senza compromessi.

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Sotto il cofano, le notizie che arrivano dai test su Geekbench descrivono un vero mostro di potenza. Parliamo dello Snapdragon 8 Gen 5, il processore che dovrebbe ridefinire gli standard di velocità per quest’anno, accompagnato da ben 16 GB di RAM. È una configurazione pensata per chi non vuole sentire parlare di lag, nemmeno quando si usano le funzioni di intelligenza artificiale più spinte di Android 16. E non finisce qui, perché i render mostrano un intero ecosistema: un nuovo smartwatch, il Moto Tag 2 per non perdere più nulla e persino una versione del fratello minore, l’Edge 70, tempestata di cristalli Swarovski.

Motorola non sta solo lanciando un telefono; sta cercando di dirci che è pronta a offrirci una “classe” superiore, un’esperienza firmata (Signature, appunto) che va dal design curato nei minimi dettagli fino alla sostanza di un hardware da urlo. Se il prezzo sarà quello giusto, il 2026 potrebbe davvero essere l’anno in cui il logo con la “M” tornerà a essere il desiderio proibito di chi cerca il massimo dalla tecnologia.