Dal Giappone agli USA, la mappa dell’affidabilità delle auto usate

Ammettiamolo, comprare una macchina nuova è un gran casino, ma quando si punta all’usato, la faccenda diventa una vera e propria impresa. Non si tratta più solo di scegliere il colore o di farsi due conti sul bollo, la domanda che ronza in testa a tutti è una sola: mi lascerà a piedi? È qui che entra in gioco la parola magica: affidabilità. E quando si parla di affidabilità, specialmente per auto che hanno già macinato un bel po’ di strada, è fondamentale fidarsi di chi i conti li fa sul serio.

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Quali auto usate sono davvero affidabili secondo 140.000 proprietari

Ecco perché l’indagine di Consumer Reports, l’organizzazione americana no-profit, è una manna dal cielo. Loro sono da sempre il faro per chi cerca test indipendenti e valutazioni che non hanno nulla a che fare con la pubblicità. In un momento storico poi, dove i prezzi auto nuove sembrano voler toccare le stelle, l’usato è diventato l’opzione preferita di tantissime persone. Consumer Reports ha fatto un lavoro certosino: ha analizzato le risposte di oltre 140.000 proprietari, concentrandosi sui guai e i difetti che hanno segnalato. Il campione in esame? Auto prodotte tra il 2016 e il 2021, veicoli che oggi hanno tra i cinque e i dieci anni. Insomma, la fascia perfetta per capire come un’auto si comporta davvero quando l’effetto lucido del concessionario è ormai solo un ricordo.

Dando un’occhiata ai risultati, viene fuori una conferma che probabilmente a molti non stupirà: i marchi giapponesi sono i veri campioni di resistenza. Toyota si prende il primo posto con un punteggio di affidabilità altissimo, una vera garanzia nel tempo. A seguire, troviamo Mazda e Honda, che continuano a dimostrare una costanza da manuale, anno dopo anno. E che dire di Lexus, Acura e Subaru? Continuano a godere di una reputazione solida: sono quelle macchine che magari non ti fanno girare la testa per il design, ma che in compenso non ti costringono a chiamare il carro attrezzi per una sciocchezza. Sono, insomma, la ricetta per sonni tranquilli.

Passando al Vecchio Continente, la situazione è un po’ più mista. La vera sorpresa è BMW, che si piazza in una posizione decisamente buona rispetto a molti competitor europei, dimostrando che anche il lusso affidabile può esistere. Audi si mantiene poco distante, mentre marchi come Mercedes, Volvo e Volkswagen si assestano in una zona intermedia, senza brillare ma nemmeno crollare. Purtroppo, se guardiamo il fondo della classifica dell’usato, troviamo marchi che da anni dividono l’opinione, soprattutto americani come Jeep, Ram e Chrysler, spesso penalizzati da problemi meccanici e grattacapi a lungo termine.

Tesla inclusa: cosa rivela l’analisi di Consumer Reports sulle auto 2016–2021

Un caso a parte che merita una riflessione è quello di Tesla, che chiude la graduatoria in fondo, ma – e qui sta il punto cruciale – questo dato va letto con molta cautela. Le vetture analizzate da Consumer Reports appartengono alle prime generazioni del brand, prodotte quando Tesla era ancora in piena fase di crescita e doveva affrontare non pochi problemi legati all’aumento della produzione. La buona notizia è che, secondo le stesse indagini, le cose sono cambiate parecchio: i modelli recenti hanno mostrato un’affidabilità decisamente migliore, arrivando addirittura nella top ten delle auto nuove. Un segnale chiaro che l’azienda è giovane, ma sta imparando in fretta.

Insomma, questa classifica non è la Bibbia che ti dice quale auto comprare, ma è una bussola utile. Aiuta a capire quali marchi hanno una storia solida e quali, con il passare degli anni, rischiano di trasformare un affare in un incubo meccanico. E quando si parla di usato, un’indicazione così può davvero fare la differenza, sia per il portafoglio che per la pazienza.