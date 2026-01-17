Dal 2026 Apple punta all’autonomia AI, con server e chip fatti in casa

Apple sta per entrare in una nuova era, quella in cui l’intelligenza artificiale diventa la strategia centrale del progetto. Da quando ha iniziato a diffondersi, si è subito compreso come l’intelligenza artificiale sarebbe diventata probabilmente la tecnologia del secolo, o comunque qualcosa che avrebbe rivoluzionato per sempre questo mondo.

E in effetti, sempre più aziende hanno investito su questa tecnologia, in modo tale da migliorare i propri dispositivi e le proprie applicazioni. Al giorno d’oggi, infatti, non si può più restare indietro e il futuro è costellato da funzioni che integrano l’AI. In questo scenario, l’obiettivo di Apple è quello di avere un controllo più diretto sui propri servizi di intelligenza artificiale e non solo, trovandosi a investire in chip e server di proprietà.

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Apple si prepara a nuovi progetti interni

Secondo alcune indiscrezioni, a partire dal 2026 l’azienda di Cupertino sarebbe pronta a sviluppare strumenti di proprietà. Nel tempo, infatti, Apple dovrà abbandonare le componenti standard dei propri dispositivi, per affidarsi quasi totalmente soluzioni che sarebbero progettate in casa.

Questo sta già accadendo per quanto riguarda i chip per i propri dispositivi, ma Apple starebbe lavorando anche un potenziamento delle infrastrutture di proprietà, come i data center progettati per supportare i servizi di intelligenza artificiale.

Il piano di Apple, come detto in precedenza, arriva in un momento decisivo, dove tutti i colossi della big tech stanno investendo in modo massiccio su infrastrutture e tecnologie proprie. A questo punto Apple non può davvero permettersi di rimanere indietro, e dunque bisogna raggiungere al più presto l’obiettivo prefissato.

In questo modo, Apple punta a costruire un proprio ecosistema di intelligenza artificiale, in modo tale da avere un controllo più mirato su queste tecnologie. Di questo passo, dunque Il 2026 dovrebbe segnare l’inizio di una nuova importante fase per Apple, in cui l’intelligenza artificiale assume un ruolo fondamentale.