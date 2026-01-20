Dacia usa lo Sleep Pack per reinventare il campeggio outdoor

748 Dacia ha trovato un modo tutto suo per far parlare dello Sleep Pack, quel kit pensato per trasformare il SUV Bigster in un mini camper pronto per la notte sotto le stelle. Non si tratta di un semplice accessorio da esposizione: l’idea è chiara e decisamente affascinante, soprattutto per chi ama dormire all’aria aperta senza rinunciare a un minimo di comodità. La casa rumena ha deciso di portare la cosa al livello successivo, trasformando una flotta di Bigster in quello che hanno battezzato il “Million Star Hotel”, un campeggio temporaneo nel cuore del Galloway Forest Park, in Scozia. Non un hotel qualsiasi, ma una vera e propria esperienza immersiva, dove il lusso lascia spazio alla semplicità e al contatto con la natura.