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Dacia usa lo Sleep Pack per reinventare il campeggio outdoor

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 1 Minuti lettura
Dacia lancia il Million Star Hotel: Bigster con Sleep Pack diventa mini camper per dormire sotto le stelle
Dacia ha trovato un modo tutto suo per far parlare dello Sleep Pack, quel kit pensato per trasformare il SUV Bigster in un mini camper pronto per la notte sotto le stelle. Non si tratta di un semplice accessorio da esposizione: l’idea è chiara e decisamente affascinante, soprattutto per chi ama dormire all’aria aperta senza rinunciare a un minimo di comodità. La casa rumena ha deciso di portare la cosa al livello successivo, trasformando una flotta di Bigster in quello che hanno battezzato il “Million Star Hotel”, un campeggio temporaneo nel cuore del Galloway Forest Park, in Scozia. Non un hotel qualsiasi, ma una vera e propria esperienza immersiva, dove il lusso lascia spazio alla semplicità e al contatto con la natura.

Dacia trasforma il Bigster in un hotel sotto le stelle

Lo Sleep Pack è il cuore di questa trasformazione: in pochi minuti, con gesti semplici, l’abitacolo del SUV si trasforma in una vera e propria camera da letto su ruote. Il kit include un box 3 in 1 e un materasso apribile che, una volta montato, diventa un letto matrimoniale lungo 190 cm e largo 130 cm. Il box non è solo un supporto: funge da ripiano e da spazio per riporre oggetti, così che anche durante la notte l’ordine non venga sacrificato. Bastano due minuti e il Bigster è pronto per accogliere chi vuole passare una notte sotto le stelle, senza nemmeno dover stendere tende o sacchi a pelo sul terreno. Il Million Star Hotel è molto più di una semplice dormita all’aperto. La flotta di SUV crea un campo base temporaneo dove i partecipanti possono vivere una serie di attività tipiche da campeggio: kayak, pesca, cucina sul fuoco e, per chi ha un occhio al cielo, la possibilità di osservare un raro allineamento dei pianeti – Venere, Giove, Saturno e Mercurio saranno visibili a occhio nudo, condizioni meteo permettendo. L’evento durerà solo due giorni, dal 25 al 26 febbraio 2026, ma promette un’esperienza intensa, fatta di avventura e semplicità, lontano dai fronzoli dell’hotel tradizionale. Per chi vive nel Regno Unito, prenotare un posto significa assicurarsi la possibilità di provare in prima persona questo approccio unico al campeggio, in un contesto suggestivo e spettacolare. Dacia con il Million Star Hotel dimostra che un SUV può essere più di un semplice veicolo: può diventare una porta verso un’esperienza immersiva, un modo nuovo di guardare il cielo, di vivere il campeggio e di riscoprire il piacere della notte all’aria aperta senza rinunciare al comfort. Non è solo marketing, è un piccolo invito a dormire con le stelle sopra la testa.