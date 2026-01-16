Da Expert il Fuori Tutto prosegue alla grande: scopri tutte le sorprese

Ehi tu, sì proprio tu che stai guardando qui senza deciderti: che stai aspettando? Da Expert succedono cose interessanti! Qui non si perde tempo con giri di parole, si va dritti al punto: offerte che ti fanno alzare il sopracciglio e allungare la mano verso il portafogli. È quella sensazione familiare di quando trovi l’affare e pensi di aver fatto il colpaccio. Quante volte hai rimandato dicendo “più avanti”? Stavolta no. Da Expert mette insieme tecnologia, casa e voglia di togliersi uno sfizio senza sensi di colpa. Il bello è che mentre scegli, sai di risparmiare. E allora perché restare lì impalato a pensarci troppo, quando puoi concederti qualcosa che sai già di volere?

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Niente scuse con Expert

Expert propone l’APPLE iPhone 16 128GB nero a 749,90 euro, quel tipo di acquisto che fa venire voglia di togliere subito la pellicola solo per il gusto di farlo. Da Expert pensa anche a chi sogna una postazione da gioco comoda: la sedia gaming ergonomica NACON ufficiale PlayStation PS5 è a 169,90 euro, perfetta per sessioni infinite, mentre le cuffie TRUST Gaming GXT 498 Forta per PS5 nere a 39,90 euro fanno sentire ogni dettaglio come se fossi dentro l’azione.

E la NINTENDO Switch 2 a 469,90 euro? Chi ha detto che il divertimento deve aspettare? Da Expert continua con l’HP Laptop 15-fd0113nl a 529 euro, ideale per lavoro e studio senza compromessi. Da Expert porta il cinema in salotto grazie alla HISENSE Smart TV 75” 4K a 599 euro, e semplifica la vita quotidiana con la lavatrice CANDY Ultra HCU2102DWB4/1-S a 299 euro. Il profumo del caffè arriva dalla DE LONGHI Magnifica S ECAM21.110.B a 279 euro, mentre il ferro a vapore ROWENTA DW5310 a 59,90 euro e l’IMETEC Bellissima Multi Styler a 39,90 euro risolvono mattine frettolose con stile. Davvero serve un’altra scusa?