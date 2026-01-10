Da Comet ogni tuo desiderio è un ordine: scopri tutte le promozioni

Da Comet ogni desiderio trova risposta, quasi come se il Genio della Lampada di Aladdin fosse nascosto tra gli scaffali, pronto ad avverare sogni grandi e piccoli con una semplice offerta. La tecnologia diventa un gioco che diverte quando ne abbiamo bisogno o si trasforma in uno strumento intelligente in grado di semplificare anche i momenti più noiosi e renderli meno pesanti. Tra proposte pensate per ogni esigenza, Comet regala così soluzioni che alleggeriscono di molto la fatica quotidiana, rendono il lavoro più fluido e il tempo libero più intenso. Così la giornata scorre meglio, le incombenze pesano meno e si arriva a sera ancora carichi, con la sensazione di avere energia da spendere e sogni da realizzare, uno dopo l’altro, con entusiasmo.

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Promo che avverano i desideri

Da Comet l’iPhone 17 Pro Max 256 GB conquista a €1389 con prestazioni avanzate e un design che fa girare la testa, mentre propone anche l’Apple MacBook Air 13 pollici a €1149, leggero e potente per creare ovunque. E l’audio? Comet lanci il JBL Speaker Charge 6 a €169 ed i JBL Auricolari Wireless Vibe Buds a €34,99: chi ha detto che il silenzio è d’oro? Comet amplia lo sguardo con LG Monitor 27 pollici a €199,90, ideale per lavoro e intrattenimento.

La fotografia prende vita grazie alla Canon Fotocamera Mirrorless EOS R100 a €499, perfetta per raccontare storie. Inoltre lo store in cucina sorprende con la De’Longhi Magnifica S ECAM 21.110.B a €279, perché il caffè è una cosa seria, vero? Comet pensa anche alla praticità con Oppo A5 Pro 8 256 GB Feather Blue a €159 e spinge la produttività con Lenovo Notebook IPS3 15IRH8 16 512 GB a €599. A chiudere il cerchio, lo store presenta inoltre il Huawei Smartwatch Watch GT 6 46mm Black a €229.