Cuphead torna con due giochi nuovi al Summer Game Fest 2026

Cuphead torna protagonista con una doppietta che pochi avevano messo in conto. Durante il Summer Game Fest 2026, Studio MDHR ha tirato fuori dal cilindro non uno ma due giochi inediti dedicati al suo personaggio più amato, lasciando di stucco la platea raccolta attorno al palco di Geoff Keighley. Il messaggio è chiaro: il piccolo studio canadese non ha alcuna voglia di lasciar riposare i suoi fratelli più famosi, anzi punta a espandere quell’universo in due direzioni artistiche che più diverse non potrebbero essere.

Il primo titolo si chiama Mighty Cuphead Adventure ed è una sterzata stilistica bella netta. Se il Cuphead del 2017 aveva fatto innamorare mezzo mondo con quel look ispirato ai cartoni animati anni Trenta, disegnati a mano uno per uno, qui si cambia completamente registro. Si passa alla pixel art in stile 8-bit. Il trailer mostra Cuphead e Mugman trasformati in sprite da sala giochi, con quell’estetica che ammicca ai platform retro degli anni Ottanta e Novanta. Una scelta che profuma di nostalgia pura.

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Cuphead pronto a tornare con due giochi diversissimi tra loro

Non è una decisione presa a caso, questa virata verso il pixel. Studio MDHR sembra voler mettere alla prova la versatilità del proprio marchio, dimostrando che i personaggi reggono anche fuori dalla loro cornice originale. Il gameplay che si intravede nel trailer conserva la struttura platform che ha fatto la fortuna del brand, ma con un linguaggio visivo che parla dritto al cuore di chi è cresciuto a pane e cabinati arcade. Entrambi i fratelli sono giocabili, e l’atmosfera mantiene quel mix di surrealismo e fascino vintage che è la firma dell’intera saga.

Sul secondo progetto, invece, lo studio ha tenuto le carte molto più coperte. Quel che si sa è che sarà un gioco disegnato a mano, fedelissimo allo stile dell’originale e della sua espansione The Delicious Last Course. Gli sviluppatori lo hanno presentato come un vero e proprio seguito spirituale del platform del 2017, ma senza mostrare nulla di concreto. Siamo alle fasi iniziali dello sviluppo, quindi servirà parecchia pazienza prima di vederlo in movimento.

Mighty Cuphead Adventure, dal canto suo, non ha ancora una data d’uscita. Anche questo titolo ha bisogno di tempo per arrivare al traguardo. Il trailer si è limitato a dire che approderà su console moderne e personal computer, senza specificare quali piattaforme nello specifico. Ma visto che l’originale era finito praticamente ovunque, da PlayStation a Xbox, passando per Nintendo Switch e PC, è ragionevole aspettarsi una distribuzione altrettanto ampia.

Studio MDHR alza il velo su due progetti paralleli

L’annuncio cade in un momento delicato per lo studio. Dopo il successo clamoroso del gioco base, milioni di copie vendute nonostante una difficoltà a tratti spietata, e dopo il buon riscontro di The Delicious Last Course uscita nel 2022, Studio MDHR si trova davanti a una sfida bella tosta: tenere vivo l’interesse senza tradire l’identità del brand. La doppia strategia, un gioco fedele alla tradizione e uno sperimentale, potrebbe rivelarsi una mossa azzeccata. Accontenta i puristi in cerca di una nuova avventura classica e allo stesso tempo strizza l’occhio a chi vuole vedere i personaggi calati in contesti inediti.

Nel corso degli anni Cuphead è diventato molto più di un videogioco. Quell’estetica così riconoscibile lo ha trasformato in un fenomeno che attraversa più media, tra merchandising, collaborazioni e persino una serie animata su Netflix, The Cuphead Show, che ha incassato un discreto consenso. L’approccio dello studio racconta una visione di lungo periodo: costruire un universo narrativo e visivo capace di declinarsi in forme diverse, tenendo sempre al centro quell’impronta artistica che lo ha reso famoso ovunque.

Con due progetti in cantiere, uno già a buon punto e l’altro appena partito, Studio MDHR sta gettando le basi per trasformare il suo personaggio simbolo in un franchise destinato a durare. Pixel art nostalgica o animazione vintage da cartone classico, poco importa: i fratelli Cuphead e Mugman sembrano avere ancora parecchia strada davanti.