Cuffie JBL Tune 720 BT imperdibili: Amazon vi regala uno sconto del 41%

Se la musica è una delle vostre principali passioni e, dunque, uno dei vostri compagni giornalieri non potete non approfittare di questo speciale sconto. Sconto che Amazon offre a tutti coloro che vogliono farsi un regalo acquistando un nuovo paio di cuffie. Oggi le JBL Tune 720 BT costano davvero poco e voi potete approfittarne subito senza spendere costi aggiuntivi di spedizione.

Con un fantastico -41%, infatti, queste cuffie Over-Ear Bluetooth wireless, si contraddistinguono anche per essere pieghevoli e leggere. Tutto a soli 47,15 euro anziché 79,99.

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JBL Tune 720 BT: queste cuffie oggi costano pochissimo

Quante volte vi sarà capitato di desiderare di effettuare chiamate a mani libere? Ebbene, con le cuffie JBL T520 BT è possibile controllare facilmente l’audio e gestire le chiamate tramite i comodi pulsanti sul padiglione e ascoltare la propria voce mentre si parla con Voice Aware.

Come anticipato in apertura, con un fantastico -41%, queste cuffie Over-Ear Bluetooth wireless, sono pieghevoli e leggere e, dunque, offrono il massimo del comfort in ogni istante. Tutto a soli 47,15 euro anziché 79,99 perché il colosso dell’e-commerce vuole consentire a tutti di avere a portata di mano un paio di cuffie eccellenti spendendo pochissimo.

Oltre a ciò, naturalmente, stiamo parlando di un prodotto con un’alta qualità audio offerta da bassi potenti. Nello specifico, le cuffie Tune 720 BT con Bluetooth 5.3 senza fili offrono il potente suono JBL Pure Bass che offre la possibilità di ascoltare brani in qualunque luogo.

Non perdete altro tempo se da tempo siete in cerca di un prodotto con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Le JBL Tune BT consentono di ascoltare fino a 76 ore e ricaricare la batteria in sole 2 ore con la funzione di ricarica rapida tramite cavo USB-C. Oggi costano solamente 47,15 euro anziché 79,99 euro.