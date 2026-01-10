Cosori presenta la sua nuova friggitrice ad aria premium

Cosori lancia Iconic Single, la nuova friggitrice ad aria pensata per chi non vuole scendere a compromessi tra design, funzionalità e sicurezza alimentare. Minimalista, robusta e senza fronzoli inutili, tale dispositivo punta a semplificare la cucina di tutti i giorni, offrendo un’esperienza moderna e senza PFAS, le sostanze chimiche presenti in alcuni rivestimenti antiaderenti considerate nocive per la salute. A tal proposito, infatti, il corpo in acciaio inox di Iconic Single non è solo elegante: assicura igiene e facilità di pulizia, riducendo al minimo la dispersione di odori. Tutte le superfici a contatto con gli alimenti sono in ceramica, completamente prive di sostanze sintetiche dannose, così da poter cucinare senza pensieri.

Cosori Iconic Single: ecco i dettagli sulla nuova friggitrice ad aria

Ma non è solo questione di materiali. La vera forza della Iconic Single sta nella tecnologia che custodisce. Grazie a un motore ad alte prestazioni e a un sistema di flusso d’aria calda regolabile su cinque velocità, tale friggitrice offre altrettante modalità di cottura. Dalla frittura ad aria alla cottura al forno, passando per lievitazione, disidratazione e mantenimento in caldo.

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Il pannello touch in vetro temperato rende l’uso semplice e immediato. Mentre il cestello da 6,2 litri permette di preparare porzioni generose. Chi ama sperimentare può sfruttare l’app VeSync, che propone oltre 90 ricette e suggerimenti di cottura. Inoltre, permette di personalizzare le impostazioni con la modalità Chef e persino di controllare lo stato di cottura a distanza.

Iconic Single è pensata per durare, con una garanzia di cinque anni a conferma della qualità dei materiali e della cura costruttiva. Disponibile subito in Italia, anche su Amazon, il prezzo consigliato è di 249 euro, una cifra che riflette la combinazione tra design, tecnologia e sicurezza alimentare. Con le sue caratteristiche la friggitrice Cosori Iconic Single promette di rendere il cucinare più semplice, veloce e sicuro. Il tutto senza sacrificare gusto e consistenza.