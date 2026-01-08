CoopVoce: prima offerta 5G, ecco la Turbo 200 a prezzo bomba

C’è un momento, nella vita di ogni operatore virtuale, in cui diventa necessario alzare l’asticella. Con Turbo 200, CoopVoce sceglie di farlo entrando ufficialmente nel mondo del 5G e lo fa con una proposta che guarda senza timori al segmento più ambito del mercato mobile. Non un esperimento, ma un’offerta strutturata, pensata per chi cerca abbondanza di dati e costi certi nel tempo.

Turbo 200 rappresenta una svolta chiara nella strategia del gestore virtuale, che fino a oggi aveva costruito il proprio successo su tariffe equilibrate e su una reputazione fatta di coerenza e assenza di sorprese. Questa nuova soluzione mantiene intatta quella filosofia, applicandola però a una fascia di consumo decisamente più elevata.

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Una proposta 5G senza compromessi sul prezzo

Nel dettaglio, l’offerta include minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 200 giga ogni mese in 5G, utilizzabili alla massima velocità disponibile. Il costo mensile è fissato a 7,90 euro, con una promessa che pesa più di qualsiasi slogan: il prezzo resta invariato per sempre. Nessuna rimodulazione, nessun aumento nel tempo.

L’attivazione è gratuita, così come il primo mese di servizio, un elemento che abbassa ulteriormente la soglia d’ingresso. La promozione è disponibile fino al 4 febbraio 2026, lasciando spazio a una scelta ponderata, senza l’urgenza tipica delle offerte lampo.

Giga pieni anche fuori dall’Italia

Turbo 200 non si limita al territorio nazionale. Nei Paesi UE e nel Regno Unito, per i primi 30 giorni di ogni viaggio, i giga inclusi possono essere utilizzati alle stesse condizioni previste in Italia. Un’impostazione che semplifica l’uso della linea anche in mobilità internazionale, evitando limiti poco trasparenti.

Il rinnovo avviene sempre lo stesso giorno del mese, rafforzando una gestione prevedibile della spesa. La SIM può essere richiesta online con spedizione a domicilio, oppure ritirata in uno dei punti vendita Coop, con attivazione sempre gratuita. Una scelta che consolida l’ingresso di CoopVoce nel 5G con un’offerta pensata per durare.