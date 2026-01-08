CoopVoce EVO 200 punta in alto con 200 giga a prezzo fisso per sempre

Il mercato della telefonia mobile vive una fase in cui la quantità di dati inclusi è diventata uno degli elementi più osservati. In questo scenario, CoopVoce decide di muoversi con decisione, introducendo una proposta che mira a collocarsi nella fascia più interessante delle offerte complete, senza rinunciare alla semplicità che da sempre caratterizza il brand.

L’offerta si chiama EVO 200 e nasce con un obiettivo preciso: intercettare chi valuta un cambio operatore cercando un equilibrio tra prezzo contenuto e dotazione mensile generosa, senza sorprese nel tempo.

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Una formula che guarda alla sostanza

EVO 200 mette sul piatto un pacchetto molto chiaro. Ogni mese sono inclusi minuti senza limiti verso tutti, sms in numero elevato e soprattutto 200 giga di traffico dati in 4g, una soglia che copre con ampio margine le esigenze quotidiane legate a streaming, lavoro in mobilità e social network.

Il prezzo è fissato a 6,90 euro al mese e rappresenta uno degli aspetti più rilevanti dell’intera proposta, perché resta invariato nel tempo. La dicitura “per sempre” non è un dettaglio secondario, ma un elemento centrale per chi vuole evitare rimodulazioni future e avere una spesa prevedibile.

Attivazione semplificata e costi iniziali azzerati

Un altro punto su cui CoopVoce insiste è l’accesso all’offerta. L’attivazione è gratuita e anche il primo mese non prevede alcun addebito, permettendo di iniziare a utilizzare la linea senza costi iniziali. Questo rende EVO 200 particolarmente interessante anche per chi sta semplicemente valutando un passaggio, senza voler sostenere spese immediate.

La promozione è disponibile fino al 7 gennaio 2026, una finestra temporale ampia che consente di prendere decisioni con calma, senza la pressione delle classiche offerte lampo.

Una mossa mirata nel segmento più competitivo

Con EVO 200, CoopVoce entra in modo deciso nel territorio delle offerte considerate di fascia alta per contenuti, pur mantenendo una struttura semplice e leggibile. L’assenza di vincoli, la chiarezza delle condizioni e il prezzo stabile sono elementi che rafforzano il posizionamento dell’operatore virtuale in un mercato sempre più affollato.