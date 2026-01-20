Contro la pirateria in Francia arriva un nuovo obbligo per le VPN

La Francia ha deciso di alzare ulteriormente il tiro contro la pirateria. Nel dettaglio, il Tribunal judiciaire de Paris ha imposto a diverse VPN tra le più utilizzate di bloccare l’accesso a piattaforme che trasmettono eventi sportivi senza autorizzazione. Si tratta di servizi molto noti, come CyberGhost, ExpressVPN, NordVPN, ProtonVPN e Surfshark. La strategia del tribunale si è evoluta gradualmente. In una prima fase l’attenzione si era concentrata sui DNS pubblici, in particolare quelli di Google e Cloudflare. Successivamente, su pressione diretta dei titolari dei diritti sportivi, come quelli legati alla Formula 1 e alla MotoGP, il focus si è spostato su un altro anello fondamentale della catena: le VPN.

VPN obbligate in Francia per contrastare la pirateria

L’ordinanza più recente, emessa il 18 dicembre, arriva su richiesta della Ligue de Football Professionnel e della sua divisione commerciale. Il provvedimento obbliga le VPN coinvolte a oscurare tredici domini definiti “iniziali”, ma il punto centrale è un altro. Si tratta di una misura dinamica. Ciò significa che, sotto la supervisione dell’ARCOM, l’autorità francese per la regolamentazione dei media, nuovi domini potranno essere aggiunti nel corso della stagione calcistica 2025/2026. Nel momento in cui dovessero comparire mirror o proxy dei siti già bloccati.

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Secondo i giudici, le VPN rientrano pienamente nella categoria degli intermediari tecnici prevista dal Codice dello Sport francese. Ciò perché facilitano la trasmissione dei dati e rendono possibile il superamento dei blocchi imposti. Una lettura giuridica che, però, non convince i diretti interessati. Non a caso NordVPN ha già annunciato ricorso, sostenendo che tali blocchi siano poco efficaci e incapaci di colpire le vere radici della pirateria. Anzi, secondo l’azienda il rischio è che gli utenti si spostino verso VPN gratuite e meno controllate. Aprendo così nuove falle nel sistema invece di chiuderle. Per ora, dunque, lo scontro è tutt’altro che concluso. Non resta che attendere per comprendere come evolverà tale scenario.