Connessione senza limiti: Fastweb Mobile Ultra tra 5G e roaming globale

Con Fastweb Mobile Ultra, l’operatore rafforza il proprio posizionamento nel settore delle offerte mobile premium, rivolgendosi a chi utilizza lo smartphone come principale strumento di lavoro, intrattenimento e comunicazione. L’offerta prevede GB illimitati anche in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e roaming UE senza limiti di traffico, a cui si aggiungono 5GB dedicati ai Paesi extra UE. Il costo mensile è fissato a 19,95 euro, con un contributo di 10 euro per la SIM o eSIM, mentre la spedizione è inclusa.

Il servizio sfrutta la rete mobile Vodafone. Quest’ultima viene riconosciuta come una delle più performanti in Italia, e consente di raggiungere velocità di download fino a 2 Gbps nelle aree coperte dal 5G. Un aspetto particolarmente rilevante per chi utilizza hotspot, streaming ad alta definizione, cloud e applicazioni professionali in mobilità. È incluso anche il WiFi-Calling, che permette di effettuare chiamate tramite rete Wi-Fi quando il segnale mobile non è disponibile.

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Fastweb Mobile Ultra: servizi premium inclusi e vantaggi a lungo termine

. Nell’offerta rientra FastwebUP Plus Mobile, il programma di vantaggi che ogni mese mette a disposizione benefit concreti legati a viaggi, mobilità, fitness, cinema e shopping, oltre a concorsi ed esperienze esclusive. A questo si affianca Fastweb Protect, una soluzione completa per la sicurezza digitale che include strumenti di protezione online e una polizza assicurativa contro le frodi informatiche.

Un ulteriore valore aggiunto è rappresentato dall’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa, inclusa gratuitamente e rinnovata ogni anno per tutta la durata dell’offerta. La copertura è pensata per cani e gatti e comprende servizi di telemedicina veterinaria attivi 24 ore su 24, consegna dei farmaci e supporto in caso di smarrimento dell’animale, rispondendo a un’esigenza sempre più sentita dagli utenti. Mobile Ultra poi inoltre l’accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, dedicati allo sviluppo di competenze digitali richieste dal mercato del lavoro, e l’utilizzo della super app MyFastweb, che consente di gestire consumi, servizi e assistenza direttamente dallo smartphone. Non ci sono vincoli di durata né costi di uscita, a conferma di una strategia basata su trasparenza e flessibilità.

Per chi abbina l’offerta mobile a Fastweb Casa Start, sono previsti vantaggi extra, con giga illimitati sul mobile e una riduzione del canone della linea fissa. Una proposta che punta chiaramente a utenti che vogliono restare sempre connessi.