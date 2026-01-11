Con la fibra di Iliad arriva anche Cafeyn, letture digitali senza costi extra

Iliad riesce sempre a stupire i propri clienti e questa volta lo fa con un contenuto un po’ diverso dal solito. L’operatore francese è conosciuto principalmente per la qualità della sua connessione, che sia fissa o mobile.

Inoltre, il gestore tende sempre a fornire delle innovazioni, come ad esempio la recente idea di creare Iliadclub, un’iniziativa con cui gli utenti di Iliad che abbiano una connessione fissa e una connessione mobile possano ricevere dei vantaggi creando una community.

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Ma le novità di Iliad non finiscono qui, perché l’operatore grazie all’attivazione di una promozione dedicata alla fibra di Iliad, d’ora in poi includerà una novità che potrà sicuramente interessare gli utenti.

Iliad e Cafeyn, cos’è e cosa include?

La nuova promozione di Iliad per i clienti che vogliono attivare la fibra, si arricchisce di un servizio esclusivo. Il servizio in questione si chiama Cafeyn ed è un servizio di abbonamento che consentirà agli utenti di leggere in formato digitale diverse riviste e giornali. Sono incluse tantissime testate che trattano diversi argomenti, in modo tale da Tenere totalmente gli utenti aggiornati.

Il servizio sarà disponibile per i nuovi clienti che attiveranno la fibra di Iliad, senza aumenti di nessun tipo sul canone mensile. La promozione in questione è Iliadbox e fornisce fibra superveloce, un modem Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito, minuti limitati in Italia e verso tantissimi numeri fissi internazionali e i numeri mobili di Stati Uniti e Canada, e adesso anche l’accesso al servizio di Cafeyn.

Bisogna sbrigarsi, perché l’offerta è attivabile solo ed esclusivamente fino al 26 febbraio alle ore 10:00. Il costo è di soli 22,99 euro al mese per sempre, per tutti gli utenti Iliad mobile che abbiano già attiva un’offerta al costo di 9,99 euro o di 11,99 euro al mese. Infine, per quanto riguarda l’installazione della fibra, il costo è di soli 39,99 euro.