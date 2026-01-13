Con Expert lo shopping è un piacere: acquista e risparmia in un colpo

Il volantino di Expert sembra provenire dritto dritto da Ritorno al Futuro, tanta è la tecnologia straordinaria che caratterizza l’offerta proposta dallo store. Expert costruisce una proposta fatta di dispositivi evoluti, comfort abitativo e soluzioni intelligenti, capaci di dare energia agli spazi e alle passioni. Tra elettronica, casa e cucina emerge una scelta ampia che invita alla scoperta, con attenzione alla qualità del servizio. La possibilità di acquistare online oppure in negozio rafforza l’esperienza, rendendo ogni scelta semplice e piacevole per tutti i clienti. Expert dona uno sprint alla tecnologia con un offerta incredibile e sicuramente più che memorabile. Vuoi davvero il meglio? Vuoi fare shopping e ritrovarti nel futuro? Allora scegli Expert!

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Promozioni

Nel volantino delle offerte Expert spicca l’HISENSE Smart TV 43″ 4K proposto a 229 euro, ideale per immagini definite e intrattenimento domestico coinvolgente. Accanto trova spazio l’ACER Notebook Aspire Go 15 AG15-71P-58EA a 499 euro, pensato per studio, lavoro leggero e gestione dei contenuti digitali. Il divertimento condiviso cresce con la NINTENDO Switch 2 con Mario Kart World a 489,90 euro, capace di riunire amici e famiglia davanti a sfide dinamiche. La telefonia è rappresentata dall’APPLE iPhone 15 128GB nero a 599,90 euro, riferimento riconosciuto per design elegante e prestazioni solide. Per la casa Expert propone la CANDY Cy12erkit a 349 euro e la lavatrice HAIER Hw100-bp14929a-s a 379 euro, dedicate all’organizzazione degli spazi domestici. La pulizia riceve una spinta con la DYSON V11 Advanced a 399 euro, soluzione apprezzata per potenza e praticità. La cucina si arricchisce con il WHIRLPOOL Cook25 mwp 253 b a 139,90 euro e con la DE LONGHI Magnifica Start a 349 euro, per preparazioni pratiche e gusto intenso, completando una proposta ampia e conveniente firmata Expert sempre affidabile.