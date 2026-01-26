Compra una RTX 5080 online, ma nella scatola trova una GPU di fascia inferiore

Le schede video di ultima generazione sono diventate merce rara e costosissima. Tra disponibilità limitata, domanda alle stelle e prezzi sempre più alti, acquistare una GPU top di gamma oggi è quasi un atto di fede. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce una storia che ha fatto rapidamente il giro della rete.

Un utente convinto di aver messo le mani su una GeForce RTX 5080 ha raccontato su Reddit di aver ricevuto qualcosa di decisamente diverso. L’acquisto era stato effettuato su Amazon, scelta che molti considerano una garanzia proprio per evitare brutte sorprese. E invece, una volta aperta la confezione, i primi segnali strani sono saltati subito all’occhio.

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I dettagli che hanno fatto scattare l’allarme

A prima vista la scatola sembrava quella giusta, con adesivi e diciture riferite alla RTX 5080. Ma osservando meglio la scheda, qualcosa non tornava. Gli sticker risultavano applicati in modo impreciso e, soprattutto, l’alimentazione non corrispondeva a quella tipica delle GPU Blackwell di fascia alta.

Al posto del connettore a 16 pin previsto per le RTX 5080, la scheda ne montava uno a 8 pin. Un dettaglio troppo grosso per essere ignorato. Dopo ulteriori verifiche, la verità è emersa: dentro la scatola non c’era una RTX 5080, ma una ASUS Prime RTX 5060 Ti da 16 GB, un modello di fascia decisamente inferiore.

Truffa? No, ma un problema noto

È importante chiarirlo subito: non si tratta di una truffa orchestrata da Amazon. Il caso rientra in un fenomeno già noto nel mondo dell’e-commerce, chiamato commingling. In pratica, un cliente malintenzionato acquista due prodotti simili, restituisce quello più economico all’interno della confezione di quello più costoso e ottiene il rimborso completo. Se il controllo del reso non intercetta l’inganno, il prodotto “travestito” finisce nuovamente in vendita. Ed è esattamente quello che, con ogni probabilità, è successo qui. Qualcuno avrebbe restituito una RTX 5060 Ti camuffandola da RTX 5080, e il controllo successivo non avrebbe rilevato l’anomalia.

Un déjà-vu per il mercato GPU

Non è nemmeno la prima volta che succede. Episodi simili sono già emersi in passato, con utenti che hanno ricevuto GPU sbagliate, hardware vecchio o addirittura oggetti completamente fuori contesto all’interno di confezioni sigillate. Con il valore delle schede video attuali, questo tipo di frodi è diventato sempre più allettante. In casi come questo, la procedura è sempre la stessa: segnalazione immediata, rimborso e restituzione del prodotto. Amazon, di norma, tutela l’acquirente. Il vero problema, però, arriva dopo. Il protagonista della vicenda riavrà indietro i soldi, ma resta con un nodo non banale da sciogliere: trovare un’altra RTX 5080 realmente disponibile. In un mercato in cui le GPU di fascia alta spariscono in pochi minuti e i prezzi oscillano senza logica apparente, il rimborso non risolve il problema di fondo.