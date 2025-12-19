Comfort e tecnologia: cosa cambia nella Hyundai Bayon 2026

Se dovessimo descrivere l’aggiornamento per il 2026, potremmo dire che Hyundai ha fatto quello che farebbe un buon sarto con un abito che cade già bene: ha sistemato un paio di cuciture, ha aggiunto un dettaglio più moderno e ha semplificato la scelta dei tessuti. Non c’è stato il bisogno di stravolgere il design, perché quella linea così particolare, con il muso affilato e la striscia luminosa che attraversa il frontale, ha ancora il suo perché e permette alla Bayon di non sparire nel mare magnum dei crossover compatti. È un’auto che si riconosce subito, e in un mercato dove molti modelli iniziano a somigliarsi un po’ tutti, questo è un pregio non da poco.

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Hyundai Bayon 2026: aggiornamento pratico per il crossover urbano

Entrando nell’abitacolo, la sensazione è quella di un ambiente razionale. Non aspettarti materiali da ammiraglia, ma c’è tutto quello che serve dove serve. Il cuore tecnologico resta lo schermo da 10,25 pollici che ormai è un punto fermo per il brand: funziona bene, è fluido e, cosa fondamentale oggi, si aggiorna da solo grazie alla tecnologia OTA. È quel tipo di comodità a cui non pensi finché non ti rendi conto di quanto sia fastidioso dover andare in concessionaria solo per aggiornare le mappe del navigatore. Qui, invece, fa tutto lei.

Sotto il cofano, la scelta del tre cilindri da 90 cavalli conferma l’anima pragmatica di questo progetto. Non stiamo parlando di un’auto nata per bruciare i semafori o per regalare scariche di adrenalina sui passi di montagna. Con una velocità massima che sfiora i 174 km/h e uno scatto da 0 a 100 che richiede circa dodici secondi, la Bayon ti dice chiaramente che il suo habitat naturale è la città o il tragitto casa-lavoro in tutta tranquillità. Il vantaggio? Un consumo che si mantiene onesto, intorno ai 6 litri per 100 chilometri, il che non guasta mai quando ci si ferma al distributore.

La vera differenza rispetto al passato, però, la senti quando guardi il listino. Spesso ci si perde tra mille optional e pacchetti complicati, mentre Hyundai per il 2026 ha deciso di tagliare corto. La gamma è stata riorganizzata in tre allestimenti che rendono la scelta molto più intuitiva. Si parte dalla XTech, che paradossalmente non è la solita versione “spoglia” che serve solo ad abbassare il prezzo d’attacco: ha già dentro la strumentazione digitale e i sistemi di sicurezza attiva che di solito si pagano a parte. Se poi cerchi qualcosa di più rifinito o tecnologico, ci sono la Business e la Excellence, che aggiungono quei dettagli estetici e quel comfort in più — come il clima automatico o i cerchi da 17 — che rendono la vita a bordo decisamente più piacevole.

In definitiva, con un prezzo di partenza di 22.800 euro, la Bayon non cerca di essere ciò che non è. È un crossover concreto, sicuro e con una dotazione tecnologica di serie che molti concorrenti ancora offrono solo a pagamento. È la scelta di chi preferisce la sostanza allo spettacolo, e in questo aggiornamento 2026, la sostanza è decisamente il piatto principale.