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Comet: prosegue il Black Friday più folle tra sconti e sorprese

Scopri tutte le offerte imperdibili di Comet per un Black Friday pieno di tecnologia, risparmio e prodotti scelti con attenzione

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
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Il Black Friday di Comet è pieno di sorprese e occasioni! Immagina il tuo salotto trasformato in una sala cinematografica con uno schermo gigante, la cucina che luccica come mai prima d’ora e il tuo angolo studio con device nuovi. Ma non finisce qui! Il divertimento e il relax entrano di diritto nella tua casa grazie a gadget che non ti aspettavi. E se sei un tipo competitivo o amante dei videogame, sappi che con le proposte giuste il tuo tempo libero avrà tutto un altro sapore. In più, risparmiare senza rinunciare alla qualità è possibile, perché Comet ha pensato a ogni dettaglio. Insomma, con il Black Friday di Comet preparati a riempire il tuo carrello e a scoprire che la tecnologia e il comfort possono essere finalmente alla tua portata!

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Offerte galattiche e meraviglie tech con Comet

Al centro di questo Black Friday, Comet propone l’Acer Notebook Aspire Lite 4/128GB a 199 euro, perfetto per studiare o lavorare senza intoppi. La Bosch lavastoviglie SMS4EMI06E Stainless steel a 549 euro rende la cucina brillante senza fatica, mentre la Dyson Scopa ricaricabile V10 Origin a 299 euro elimina ogni briciola con stile. Se vuoi dare vita alle tue serate, lo Xiaomi Smartphone 15T 12/256GB Black con Photoprinter Pro a 499 euro non ti deluderà.

I fan del gaming ameranno EA Sports FC 26 per Switch a 34,99 euro, e con il mouse Logitech M705 a 29,90 euro, il controllo è totale. La tua zona TV diventa spettacolare con l’Haier TV MiniLED 75” a 999 euro, e se vuoi colori accesi, la Haier TV QLED 65” a 479 euro è lì per stupirti. Non dimenticare i dettagli: le cuffie Cellularline BTSEEKTWSB blu a 14,99 euro e i controller Dragon Shock Photon Bluetooth nero e Dragon Shock Poptop Compact manga a 29,99 euro completano l’esperienza di Comet, rendendo ogni acquisto un vero affare.

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